Selfie cùng con gái, bà mẹ U50 “gây sốt” vì ngoại hình hack tuổi

Mới đây, bà mẹ 50 tuổi tên Wang Jingrong (trái) gây sốt mạng xã hội Trung Quốc khi được con gái 29 tuổi khoe trên cá nhân của mình. Bà mẹ U50 này từng xuất hiện trong chương trình hẹn hò dành cho phụ nữ trung niên tại Đại lục When We Meet You, khiến cả trường quay xuýt xoa khi biết tuổi thật. Chụp ảnh cùng con gái, cô Wang Jingrong "gây lú" mạng xã hội vì nhìn vào khó phân biệt được đâu là mẹ, đâu là con. Thậm chí, cô con gái tên Chenzi của Wang Jingrong dường như cũng phải chào thua mẹ mình trong khoản nhan sắc. Wang Jingrong (trái) nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng nhờ ngoại hình trẻ trung, trông như tuổi đôi mươi cùng vóc dáng nhỏ nhắn. Không chỉ có nhan sắc "không tuổi", bà mẹ 50 tuổi này (trái) còn có gu thời trang trẻ trung và hợp mốt. So sánh nhan sắc của bà mẹ này từ khi con gái 5 tuổi đến 29 tuổi, có thể thấy cô dường như không già đi mà ngược lại còn trẻ trung và xinh đẹp hơn. Vốn đã sở hữu những đường nét xinh đẹp, qua thời gian, Wang Jingrong (trái) dường như lưu giữ được gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng thon gọn. Nhìn vào hình ảnh này, có lẽ khó ai nghĩ đây là một bà mẹ 50 tuổi. Trong khoảnh khắc không phấn son, cô Wang Jingrong cũng không hề thua kém con gái.

Mới đây, bà mẹ 50 tuổi tên Wang Jingrong (trái) gây sốt mạng xã hội Trung Quốc khi được con gái 29 tuổi khoe trên cá nhân của mình. Bà mẹ U50 này từng xuất hiện trong chương trình hẹn hò dành cho phụ nữ trung niên tại Đại lục When We Meet You, khiến cả trường quay xuýt xoa khi biết tuổi thật. Chụp ảnh cùng con gái, cô Wang Jingrong "gây lú" mạng xã hội vì nhìn vào khó phân biệt được đâu là mẹ, đâu là con. Thậm chí, cô con gái tên Chenzi của Wang Jingrong dường như cũng phải chào thua mẹ mình trong khoản nhan sắc. Wang Jingrong (trái) nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng nhờ ngoại hình trẻ trung, trông như tuổi đôi mươi cùng vóc dáng nhỏ nhắn. Không chỉ có nhan sắc "không tuổi", bà mẹ 50 tuổi này (trái) còn có gu thời trang trẻ trung và hợp mốt. So sánh nhan sắc của bà mẹ này từ khi con gái 5 tuổi đến 29 tuổi, có thể thấy cô dường như không già đi mà ngược lại còn trẻ trung và xinh đẹp hơn. Vốn đã sở hữu những đường nét xinh đẹp, qua thời gian, Wang Jingrong (trái) dường như lưu giữ được gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng thon gọn. Nhìn vào hình ảnh này, có lẽ khó ai nghĩ đây là một bà mẹ 50 tuổi. Trong khoảnh khắc không phấn son, cô Wang Jingrong cũng không hề thua kém con gái.