Sau vợ Tiến Dũng, bà xã Văn Đức cũng đăng trạng thái ẩn ý

Giữa lùm xùm của nhà cầu thủ Bùi Tiến Dũng, mới đây một nàng WAG cũng đã đăng đàn chia sẻ tâm trạng của bản thân. Đó chính là cô nàng Nhật Linh – bà xã của cầu thủ Văn Đức. Cô nàng này sau khi sinh con đã có một cuộc sống đầy hạnh phúc bên cạnh chồng và thiên thần nhỏ của mình. Bà xã cầu thủ Văn Đức bất ngờ đăng đàn chia sẻ dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng lại mang đến khá nhiều hàm ý khác nhau. Đăng kèm với một đoạn clip, nàng WAG Nhật Linh chia sẻ: "Phụ nữ là những lần hy sinh thầm lặng... là hy sinh cả thanh xuân. Đàn ông phải như thế nào thì người phụ nữ mới cảm thấy hy sinh như vậy là xứng đáng?". Trước đó, vào thời điểm cô còn mang thai bé Dâu Tây, Nhật Linh cũng đã phải bức bối chia sẻ lên trang cá nhân khi bị mọi người bình phẩm: "Tập luyện rách da cũng đổ do lấy vợ nữa. Cứ là cầu thủ thì không được lấy vợ à mọi người. Đọc nhiều câu mà thấy tủi thân hết sức". Sau khi bài viết về sự hi sinh của vợ được Nhật Linh đăng tải thì mọi người có thể hiểu cô đang nói về chuyện các chị em chấp nhận những nỗi đau thể xác cực kì to lớn mỗi khi sinh nở. Tuy nhiên, kể từ khi lấy vợ có con, Phan Văn Đức cho người hâm mộ thấy một khía cạnh khác về con người anh. Ngoài những lúc thi đấu, tập luyện, chân sút xứ Nghệ dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Thế nhưng từ trạng thái này của bà xã Văn Đức, có người lại liên tưởng đến cặp vợ chồng vợ chồng cầu thủ Tiến Dũng và Khánh Linh cũng đang thực sự căng thẳng. Dù cho bài đăng của Nhật Linh chia sẻ chỉ là nói về sự hi sinh của người vợ, hay là sự "dằn mặt nhẹ" đối với ông xã thì đây cũng được xem là sự việc các ông chồng nên thực sự cần để tâm. Mang thai lần đầu lại còn khá trẻ nên Nhật Linh không tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Qua đó, cô chỉ mong người đàn ông của đời mình thấu hiểu và biết trân trọng nhiều hơn. Sau tất cả, Văn Đức và Nhật Linh hiện đang là một trong những cặp đôi viên mãn nhất. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Phan Văn Đức: "Người hùng đậu vớt" - Nguồn: NOW THỂ THAO

