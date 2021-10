Sau giãn cách xã hội những chiếc tủ lạnh khiến gia chủ khốn đốn

Dạo gần đây MXH liên tục viral những chiếc tủ lạnh có chung số phận hẩm hiu trong mùa dịch. Đại khái chủ nhà về quê rồi dịch quá lâu nên kẹt lại. Tới lúc quay lại nhà và mở tủ ra thì hỡi ôi là những cảnh tượng ám ảnh kinh hoàng, nhất là với những nhà bị cắt điện. Vừa mới đây thôi, trên fanpage thu hút sự chú ý của nhiều netzien, một thành viên đã kể lại bản thân vừa gặp phải với chiếc tủ lạnh sau những ngày giãn cách xã hội. Cụ thể, cô gái này kể như nhiều người khác mình cũng về quê tránh dịch được 3 tháng và cũng quên không lấy đồ trong tủ lạnh nên còn khá nhiều loại thực phẩm. Khi lên lại được nhà trọ sau giãn cách xã hội thì hỡi ơi! tức tốc kiểm tra và đây là cái kết. May là trong tủ lạnh các loại thực phẩm gần như chưa bị hỏng nặng hay sinh khí, biến chất. Kể cả trứng cút lộn cô nàng mua cũng không nở hay thối. Tủ lạnh trông vẫn sạch sẽ. Tuy nhiên các loại rau củ trong tủ đã nảy mầm hết. Bình luận dưới bài đăng về chiếc tủ lạnh sau những ngày giãn cách xã hội của cô gái, nhiều netizen để lại ý kiến: “Tủ lạnh cũng không quá nhiều đồ dễ hư hỏng, quá may rồi”, "Cùng cảnh ngộ bạn ơi! nhưng mình đen hơn thức ăn mốc meo hết cả vì chủ nhà dập cầu giao điện"... Đã có khá nhiều lần cư dân mạng chia sẻ những chiếc tủ lạnh rơi vào hoàn cảnh tương tự do chủ nhân về quê nghỉ quá lâu mà quên cắm điện hoặc bị ngắt điện toàn hệ thống. Trước đó, một cô gái khoe cái tủ lạnh nhà mình sau gần 5 tháng rời xa Sài Gòn và không đụng đến. Khi mở cánh cửa tủ ra, đập vào mắt gia chủ là cảnh từ cánh cửa tủ đến không gian bên trong bám đầy những chất bẩn đen thui. Khi mở cánh cửa tủ ra, đập vào mắt cô gái là cảnh từ cánh cửa tủ đến không gian bên trong bám đầy những chất bẩn đen thui. Có thể khi rời khỏi nhà trong thời gian dài, cô đã quên dọn sạch đồ ăn trong tủ, hơn nữa lại ngắt điện nên sau 5 tháng mới ra nông nỗi này. Đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc tủ lạnh của 1 cô gái về quê nghỉ dịch quá lâu và không may ổ điện bị hỏng, lúc quay lại thành phố thì thấy mọi thứ bên trong đã trở thành một mớ hỗn độn, và đặc biệt còn toả ra mùi hương rất khó ngửi. Tuy nhiên, đáp lại lời khuyên ném cả cái tủ đi, cô gái này đã quyết định dọn chiếc tủ lạnh này để dùng tiếp. Nguyên nhân là bởi, do điều kiện chưa đủ để mua một chiếc tủ mới. Và quả thật, sau khi cố gắng lau dọn thì chiếc tủ cũng đã sáng sủa hơn rồi, cắm điện vào vẫn chạy được bình thường. Câu chuyện về những chiếc tủ lạnh bẩn kinh hoàng không còn quá lạ khi thi thoảng trên mạng lại xuất hiện nhưng bài đăng tương tự. Nguyên nhân đều do gia chủ quên dọn sạch đồ ăn trong tủ, hơn nữa lại ngắt điện nên sau hàng tháng trời mới ra nông nỗi này. Kinh khủng nhất có lẽ là màn khoe tủ lạnh đến từ một tài khoản TikTok nước ngoài. Sau khi mở cửa ra, cả MXH được phen... hoảng hồn khi chứng kiến những gì có bên trong tủ. Mời quý độc giả xem video: Trở lại Sài Gòn sau 5 tháng tránh dịch, mở tủ lạnh ra mà muốn xỉu vì cảnh kinh hoàng trước mặt/GD Chang

Dạo gần đây MXH liên tục viral những chiếc tủ lạnh có chung số phận hẩm hiu trong mùa dịch. Đại khái chủ nhà về quê rồi dịch quá lâu nên kẹt lại. Tới lúc quay lại nhà và mở tủ ra thì hỡi ôi là những cảnh tượng ám ảnh kinh hoàng, nhất là với những nhà bị cắt điện. Vừa mới đây thôi, trên fanpage thu hút sự chú ý của nhiều netzien, một thành viên đã kể lại bản thân vừa gặp phải với chiếc tủ lạnh sau những ngày giãn cách xã hội. Cụ thể, cô gái này kể như nhiều người khác mình cũng về quê tránh dịch được 3 tháng và cũng quên không lấy đồ trong tủ lạnh nên còn khá nhiều loại thực phẩm. Khi lên lại được nhà trọ sau giãn cách xã hội thì hỡi ơi! tức tốc kiểm tra và đây là cái kết. May là trong tủ lạnh các loại thực phẩm gần như chưa bị hỏng nặng hay sinh khí, biến chất. Kể cả trứng cút lộn cô nàng mua cũng không nở hay thối. Tủ lạnh trông vẫn sạch sẽ. Tuy nhiên các loại rau củ trong tủ đã nảy mầm hết. Bình luận dưới bài đăng về chiếc tủ lạnh sau những ngày giãn cách xã hội của cô gái, nhiều netizen để lại ý kiến: “Tủ lạnh cũng không quá nhiều đồ dễ hư hỏng, quá may rồi”, "Cùng cảnh ngộ bạn ơi! nhưng mình đen hơn thức ăn mốc meo hết cả vì chủ nhà dập cầu giao điện"... Đã có khá nhiều lần cư dân mạng chia sẻ những chiếc tủ lạnh rơi vào hoàn cảnh tương tự do chủ nhân về quê nghỉ quá lâu mà quên cắm điện hoặc bị ngắt điện toàn hệ thống. Trước đó, một cô gái khoe cái tủ lạnh nhà mình sau gần 5 tháng rời xa Sài Gòn và không đụng đến. Khi mở cánh cửa tủ ra, đập vào mắt gia chủ là cảnh từ cánh cửa tủ đến không gian bên trong bám đầy những chất bẩn đen thui. Khi mở cánh cửa tủ ra, đập vào mắt cô gái là cảnh từ cánh cửa tủ đến không gian bên trong bám đầy những chất bẩn đen thui. Có thể khi rời khỏi nhà trong thời gian dài, cô đã quên dọn sạch đồ ăn trong tủ, hơn nữa lại ngắt điện nên sau 5 tháng mới ra nông nỗi này. Đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc tủ lạnh của 1 cô gái về quê nghỉ dịch quá lâu và không may ổ điện bị hỏng, lúc quay lại thành phố thì thấy mọi thứ bên trong đã trở thành một mớ hỗn độn, và đặc biệt còn toả ra mùi hương rất khó ngửi. Tuy nhiên, đáp lại lời khuyên ném cả cái tủ đi, cô gái này đã quyết định dọn chiếc tủ lạnh này để dùng tiếp. Nguyên nhân là bởi, do điều kiện chưa đủ để mua một chiếc tủ mới. Và quả thật, sau khi cố gắng lau dọn thì chiếc tủ cũng đã sáng sủa hơn rồi, cắm điện vào vẫn chạy được bình thường. Câu chuyện về những chiếc tủ lạnh bẩn kinh hoàng không còn quá lạ khi thi thoảng trên mạng lại xuất hiện nhưng bài đăng tương tự. Nguyên nhân đều do gia chủ quên dọn sạch đồ ăn trong tủ, hơn nữa lại ngắt điện nên sau hàng tháng trời mới ra nông nỗi này. Kinh khủng nhất có lẽ là màn khoe tủ lạnh đến từ một tài khoản TikTok nước ngoài. Sau khi mở cửa ra, cả MXH được phen... hoảng hồn khi chứng kiến những gì có bên trong tủ. Mời quý độc giả xem video: Trở lại Sài Gòn sau 5 tháng tránh dịch, mở tủ lạnh ra mà muốn xỉu vì cảnh kinh hoàng trước mặt/GD Chang