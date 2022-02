Sau đính hôn, tình cũ Quang Hải có động thái mới đầy tâm trạng

Thông tin tình cũ Quang Hải - Nhật Lê bí mật tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 20/1 vừa qua khiến cư dân mạng xôn xao. Loạt ảnh và clip trong lễ đính hôn của bạn gái cũ Quang Hải được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ở thời điểm đó. Lần hiếm hoi mới đây, netizen bắt gặp story có nội dung khá tâm trạng do Nhật Lê đăng tải. Cụ thể, cô mượn câu chuyện về chai nước được chia sẻ thời gian qua để đăng trên trang cá nhân. "Cùng một chai nước nhưng ở khách sạn là 25k, ở sân bay là 50k. Điều duy nhất thay đổi là địa điểm. Khi bạn cảm thấy vô giá trị, hãy đổi chỗ khác, đừng ở lại đó. Can đảm thay đổi vòng ảnh hưởng và đi đến nơi có thể nhìn thấy giá trị của mình.", Nhật Lê chia sẻ. Dù nội dung của dòng trạng thái này khá nổi tiếng và được chia sẻ nhiều trên Facebook nhưng cư dân mạng vẫn không khỏi hoài nghi. Cư dân mạng cũng tinh ý nhận ra từ lúc đính hôn đến nay, cô rất hiếm khi đăng thứ gì liên quan đến chồng. Vậy nên dóng trạng thái này nhanh chóng khiến netizen đoán già đoán non. Được biết, chồng của cô là Gia Huy, một rich kid Đà Nẵng có profile "không phải dạng vừa". Anh từng có thời gian qua Mỹ để du học. Hiện tại, chàng trai này đang ở Đà Nẵng để sinh sống và kinh doanh. Vốn xuất thân giàu có lại tài giỏi, kiếm được không ít tiền nên Gia Huy khiến netizen trầm trồ khi thường xuyên khoe ảnh chơi golf, du lịch nơi sang chảnh hay chẳng tiếc tiền sắm siêu xe. Dựa vào ảnh chụp trong ngày đính hôn có thể thấy, Gia Huy khá điển trai, cao ráo. Trong ngày lễ trọng đại của mình, Nhật Lê lúc nào cũng cười hạnh phúc, vui vẻ khi được trao nhẫn, vòng vàng, kim cương. Hiện tại, không rõ Nhật Lê có thật sự tâm trạng như nhiều người đoán không hay chỉ là dòng trạng thái bình thường. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News

