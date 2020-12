Sau đêm Giáng Sinh, dàn gái xinh khoe ảnh khiến fan "hoa mắt"

Bâu - hot girl Instagram khiến dân tình thích thú khi khoe nhan sắc "cực phẩm" trong bộ ảnh mới đón Giáng sinh. Vẻ đẹp ngọt ngào của Bâu được ví như những nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích khi khoe bức ảnh Giáng Sinh của mình. Hot girl 9X - Trâm Anh thả nhẹ tấm ảnh khoe dáng cực nuột bên cây thông Noel to đùng trong dịp Giáng Sinh năm nay. Nhan sắc của cô nàng đã ghi điểm lớn trong mắt dân tình. Võ Ngọc Trân (2001) xinh xắn với làn da trắng trẻo, mịn màng trong bộ ảnh mừng Giáng Sinh. Theo nhận xét của nhiều fan, Ngọc Trân chính là viên "kẹo ngọt" trong mùa Giáng sinh năm nay. Ribi Sachi chọn chụp concept Noel theo một cách khác. Thay vì cây thông, cô nàng quyết chọn đứng bên "bóng đèn". Linh Sugar - hot girl Hà thành toả sáng vì trình "hack" tuổi mùa Giáng sinh năm nay. Cô nàng khoe vẻ ngoài quyến rũ với bộ outfit đỏ 2 dây. Với góc sống ảo cực hoành tráng đáng đồng tiền bát gạo, "bông hồng lai" Hồ Thiên Trang làm kiểu ảnh check in "sương sương" đón Noel cực chất. An Japan không kém ngọt ngào với bức ảnh ngọt ngào đón Giáng sinh. Ngọc Thảo "bỏ túi" bộ ảnh Giáng sinh đơn giản nhưng sang vô cùng. Thay vì chụp ảnh đơn, Tú Hảo check in cùng em gái. Giang Jolie có một mùa Noel thật khác mọi năm. Dù đang bầu bí nhưng nhan sắc ngọt ngào cùng nụ cười như thiên thần. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Gặp cô nàng "Rich Kids" 2K1 Trần Ngọc Quỳnh Giao - Nguồn: SaoStar

