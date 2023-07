Sau đám cưới 4 tỷ, cô dâu Thái Nguyên giờ sống ra sao?

Cuối năm 2018, đám cưới “bạc tỷ” của cặp đôi Tuấn Anh – Thúy Trà diễn ra tại quảng trường khu đô thị Hồ Sương Rồng (TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên) đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đám cưới tiền tỷ được tổ chức trên khu đất rộng 2.000m vuông với cách bài trí xa hoa nhưng không kém phần lãng mạn, lấy từ cảm hứng không gian huyền diệu trong bộ phim Avatar. Thời điểm đó, cô dâu Thúy Trà cho biết, toàn bộ khâu chuẩn bị đều do một tay chú rể lo liệu. Chiếc váy cưới đính ngọc trai cô mặc do ông xã đưa vào Sài Gòn nhờ nhà thiết kế lên ý tưởng và may đo. Dù đám cưới khủng này đã diễn ra được gần 5 năm nhưng đến thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận. Phần đông cư dân mạng tò mò về cuộc sống hiện tại của cô dâu Thuý Trà sau đám cưới đó. Trên trang cá nhân, Thúy Trà thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường về tổ ấm của mình, cũng như liên tục đăng tải những hình ảnh về công việc. Thuý Trà cũng khiến bao người ngỡ ngàng trước nhan sắc ngày càng xinh đẹp và mặn mà. Điều đó chứng tỏ rằng sau đám cưới bạc tỷ, cuộc sống của Thuý Trà ngày càng viên mãn và hạnh phúc. Cô giống như một hot mom có vóc dáng thon gọn, gương mặt sắc và khí chất thu hút người đối diện. Ảnh: Tổng hợp

Cuối năm 2018, đám cưới “bạc tỷ” của cặp đôi Tuấn Anh – Thúy Trà diễn ra tại quảng trường khu đô thị Hồ Sương Rồng (TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên) đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đám cưới tiền tỷ được tổ chức trên khu đất rộng 2.000m vuông với cách bài trí xa hoa nhưng không kém phần lãng mạn, lấy từ cảm hứng không gian huyền diệu trong bộ phim Avatar. Thời điểm đó, cô dâu Thúy Trà cho biết, toàn bộ khâu chuẩn bị đều do một tay chú rể lo liệu. Chiếc váy cưới đính ngọc trai cô mặc do ông xã đưa vào Sài Gòn nhờ nhà thiết kế lên ý tưởng và may đo. Dù đám cưới khủng này đã diễn ra được gần 5 năm nhưng đến thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận. Phần đông cư dân mạng tò mò về cuộc sống hiện tại của cô dâu Thuý Trà sau đám cưới đó. Trên trang cá nhân, Thúy Trà thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường về tổ ấm của mình, cũng như liên tục đăng tải những hình ảnh về công việc. Thuý Trà cũng khiến bao người ngỡ ngàng trước nhan sắc ngày càng xinh đẹp và mặn mà. Điều đó chứng tỏ rằng sau đám cưới bạc tỷ, cuộc sống của Thuý Trà ngày càng viên mãn và hạnh phúc. Cô giống như một hot mom có vóc dáng thon gọn, gương mặt sắc và khí chất thu hút người đối diện. Ảnh: Tổng hợp