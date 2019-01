Sau “con sen”, các “boss” cũng khoe ảnh “ngày ấy, bây giờ“

Nhắc tới trào lưu khoe ảnh ngày ấy, bây giờ thường mọi người sẽ nghĩ ngay đến những tấm hình của các bạn trẻ so sánh sự khác biệt giữa khi còn bé và hiện tại. Tuy nhiên mới đây, CĐM đã khiến trào lưu khoe ảnh xưa cũ tăng thêm phần phong phú khi thi nhau khoe ảnh vật nuôi lớn dần theo thời gian. Tham gia trào lưu ngày ấy, bây giờ, các "sen" không chỉ khoe khéo được tài chăm "boss" chu đáo mà còn tự nhìn lại được sự thay đổi của bản thân sau nhiều năm. Các "boss" ngày xưa còn bé xíu và có thể ôm trong lòng nhưng giờ đã to lớn và muốn bế chúng các "sen" gặp rất nhiều vất vả. Ngày xưa còn trốn được trong hộp giấy nhưng giờ thì không thể. Đó là điều khiến các "boss" khá buồn. Khi thú cưng lớn cũng là lúc ta trưởng thành. Vẫn là cái ôm đầy tình cảm như xưa nhưng giờ các bạn trẻ không thể vác chó trên vai được nữa vì nó đã to gần bằng cơ thể. Khi cún cưng còn nhỏ cứ ngỡ đang ôm cục bông trong tay. Ai ngờ lúc nó lớn lên tưởng đâu đang ôm người tuyết khổng lồ. Vẫn tư thế ấy, vẫn cái ôm ấy nhưng "boss" thì ngày một đẹp lên còn "sen" thì ngày càng già đi. Chú chó này thì "Ngơ ngơ như bò đội nón" từ lúc bé cho tới lớn...Trào lưu ngày ấy, bây giờ giữa các "sen" và "boss" đang trở nên vô cùng hot trên MXH.

