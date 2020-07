Sau bao năm gây sóng gió hot girl Linh Miu giờ ra sao?

Linh Miu tên thật là Vũ Mỹ Linh, sinh năm 1993 tại tỉnh Hà Nam. Hot girl 9x được biết đến trong vai trò là diễn viên các phim ngắn, người mẫu ảnh theo đuổi concept gợi cảm, nóng bỏng. Thậm chí, cô còn được mệnh danh là "thánh nữ" chuyên đóng cảnh nóng, từ những phim ảnh trên mạng xã hội đến cả phim giờ vàng VTV. Trước đây, Linh Miu từng dính vào lùm xùm tình cảm với Hữu Công và trở thành đề tài bàn luận của cư dân mạng. Sau khi chia tay, cặp đôi có những phát ngôn tố nhau trên mạng xã hội. Cụ thể Hữu Công tố Linh Miu sử dụng chiêu trò sỉ nhục bố mẹ anh, còn cô tố ngược lại người yêu ăn bám mình. Sau khoảng hai năm từ scandal ầm ĩ đó Linh Miu đã có nhiều thay đổi, đặc biệt về nhan sắc và phong cách ăn mặc không hở hang như trước kia. Hiện tại, hot girl đang sống tại TP.HCM, vẫn theo nghề diễn viên và mẫu ảnh. Khuôn mặt Linh Miu có nhiều thay đổi, đặc biệt là chiếc cằm thon gọn V-line, đôi mắt to tròn hơn. Nhiều dân mạng cho rằng cô có thể đang dùng app quá đà hoặc lạm dụng "dao kéo" thời gian qua. Không còn chuộng thời trang "hở bạo", giờ đây Linh Miu ăn mặc kín đáo hơn kể cả trên màn ảnh hay ngoài đời thực. Cô nàng cũng ăn mặc, make up chỉn chu hơn trong mỗi bức ảnh được đăng tải. Có vẻ như khuôn mặt của Linh Miu thon gọn hơn hẳn so với hình ảnh cô của hai năm về trước. Thời gian qua hot girl được nhiều người chú ý khi yêu thiếu gia Hà thành được 3 năm. Người đàn ông này kém cô 2 tuổi, cả anh và gia đình đều thông cảm cho công việc của cô. Mời quý độc giả đón xem thêm video “Hot girl thị phi” trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới - Nguồn: KÊNH VTC14

