Sau bao năm gây bão, giờ hot girl Bà Tưng sống ra sao?

Lê Thị Huyền Anh hay còn được biết với cái tên hot girl Bà Tưng là nhân vật nổi đình đám mạng xã hội Việt cách đây 5 năm. Qua 5 năm nổi tiếng, cô nàng người Nghệ An hiện sống tại TP HCM, trải qua nhiều thăng trầm, vui có, buồn có. Nhờ lại cách đây khoảng 5 năm, cái tên Bà Tưng nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội. Những clip nhảy nhót khiêu gợi, hở hang da thịt và những quan điểm sốc nổi về chuyện giới tính đã khiến cô gặp phải rất nhiều phản ứng của cộng đồng mạng. Sau án phạt của Cục nghệ thuật – biểu diễn, Huyền Anh trở nên trầm lắng hơn và gần như biến mất hoàn toàn khỏi những hoạt động của showbiz. Đến đầu năm 2017, cô gây bất ngờ khi xuất hiện tại cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện – The Face với mong muốn có cơ hội được khán giả nhìn nhận sự thay đổi và trưởng thành của mình. Rồi cho ra mắt liên tiếp 2 MV được đầu tư khá công phu, kỹ lưỡng. Thế nhưng sau đó, thay vì việc dấn thân sâu vào showbiz như đồn đoán của nhiều người, thì Huyền Anh lại lặng lẽ rút lui để tập trung cho công việc kinh doanh mỹ phẩm và một số dự án riêng của bản thân. Chia sẻ với nhiều tờ báo sau hành trình 5 năm nổi tiếng của mình, Huyền Anh cho biết, cô từng cảm thấy buồn và mệt mỏi khi cứ mở mắt ra là đọc được những dòng bình luận tiêu cực. Thế nhưng biết rằng đó là hậu quả do chính những việc làm bồng bột, nông nổi của mình gây ra nên cô chấp nhận. Tuy nhiên, những lần vấp vã ngã đó đã giúp hot girl scandal Bà Tưng trưởng thành hơn. Cô tự đứng dậy và có con mắt nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống, những người xung quanh để tự "điều phối" lại bản thân mình. Từ một cô gái hở hang, sốc nổi Huyền Anh đã trở nên kín đáo, nền nã và sang trọng hơn rất nhiều. Hiện tại, Huyền Anh đang sống cùng anh trai trong một căn nhà tại TP HCM do chính cô mua. Ngoài công việc quay quảng cáo và biểu diễn sự kiện thì Huyền Anh dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh online. Thu nhập hiện tại khiến cô có một cuộc sống khá thoả mái, tự chủ về mặt kinh tế. Ngoài việc mua nhà, mua xe, cô bạn 9X còn có thể lo cho mẹ và dành một khoản tiền đi làm từ thiện. Huyền Anh từng tâm sự, cô cảm thấy thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và thấy vui khi mình đã tìm được một con đường đi chắc chắn hơn, được nhiều người ủng hộ hơn. Mời quý độc giả xem clip Tiểu sử Bà Tưng - Thông tin về Lê Thị Huyền Anh - Nguồn: Youtube

