Sau 9 năm, cậu bé Mông Cổ gây bão China's Got Talent giờ ra sao?

Năm 2011, chương trình China's Got Talent được nhiều người chú ý, đặc biệt là tiết mục của cậu bé Mông Cổ hát về người mẹ quá cố đã lấy đi không ít nước mắt của người xem. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, dù không thể hiểu hết nội dung bài hát nhưng giọng hát đầy đau thương của cậu bé Mông Cổ Uudam khiến cả Thế giới không kìm nổi nước mắt. Uudam, hay còn gọi là Ô Đạt Mộc, sinh ngày 9/9/1999 tại Nội Mông Cổ. Có lẽ vì ngày sinh toàn số 9 nên nhiều người gọi cậu là Tiểu Cửu, người khác lại gọi cậu một cách thân mật là Mộc Mộc. Uudam có một hoàn cảnh vô cùng buồn thương bên người mẹ bị tai nạn giao thông. Dù lúc đó còn nhỏ nhưng cậu bé đến từ thảo nguyên Mông Cổ đã rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Mẹ Uudam nằm liệt giường suốt 1 năm rồi qua đời vào mùa xuân 2008. Hơn 2 năm sau, bố Uudam cũng bỏ cậu mà đi vì lý do tương tự. Sau tuyệt phẩm "gặp mẹ trong mơ" trình diễn tại China's Got Talent, Uudam được một cặp vợ chồng ca sĩ Mông Cổ nổi tiếng, đồng thời cũng là những người thầy dẫn dắt cậu trên con đường âm nhạc nhận làm con nuôi. Trong gia đình mới, Uudam được nhận tất cả yêu thương ấm áp. Có lẽ số phận đang tìm cách bù đắp cho những đau thương mà cậu bé đã phải gánh chịu. Cuộc sống của Uudam ngày một lặng lẽ và kín tiếng hơn. Nhiều người dù quan tâm, luôn dõi theo cậu bé Mông Cổ ngày nào cũng chỉ biết rằng cậu đã đến thành phố Vancouver, Canada học Trung học tại một ngôi trường khá nổi tiếng. Năm 2018, Uudam tốt nghiệp trung học và tiếp tục theo học Đại học tại Canada. Cậu vẫn luôn duy trì niềm đam mê với âm nhạc, cậu vẫn luôn ấp ủ cùng bạn bè thực hiện những dự án âm nhạc mới mẻ. Ngoài ra, khi có dịp trở về Trung Quốc, Uudam cũng tham gia biểu diễn và làm khách mời trong một số chương trình. Uudam đã trưởng thành, cậu cũng lựa chọn cuộc sống yên ổn bằng cách ít chia sẻ về cuộc sống của mình ở nước ngoài. Tuy nhiên, ai cũng tin rằng hiện tại Uudam đang sống rất tốt và tương lai tươi đẹp vẫn đang chờ cậu ở phía trước. Mời quý độc giả xem video: Gặp mẹ trong mơ - Hiền Thục rơi nước mắt - Nguồn: VTV3

