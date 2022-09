Thiếu gia tỷ phú Phillip Nguyễn 'đánh dấu chủ quyền' với Linh Rin

Hậu công khai sắp về chung một nhà, nhất cử nhất động của Phillip Nguyễn - hot girl Linh Rin đều nhận về sự quan tâm. Trên Facebook cá nhân, chàng thiếu gia mới đây gây chú ý chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng nửa kia. Trong ảnh, cặp đôi mặt đối mặt tình tứ. Đính kèm, Phillip Nguyễn tag tên Linh Rin và khẳng định: "Vợ sắp cưới". Không chỉ Phillip Nguyễn, trước đó Linh Rin cũng có động thái "đánh dấu chủ quyền" với bạn trai. Cụ thể, nàng hot girl chia sẻ khoảnh khắc chủ động hôn môi chồng tương lai. Hành động của Linh Rin khiến nhiều người đứng hình vì độ mạnh bạo. Trước đó, Phillip Nguyễn - Linh Rin không thiếu những khoảnh khắc sát cánh bên nhau, đăng status sến súa khiến ai nấy cũng "gato". Ngày 23/5, Phillip Nguyễn công khai xác nhận sắp cưới Linh Rin làm vợ. Chàng thiếu gia khẳng định bạn gái là "đối tượng kết hôn" mà anh tìm kiếm suốt 10 năm. "Gửi đến người vợ sắp cưới của anh - Ngô Phương Linh, anh yêu em. Anh yêu em nhiều hơn những gì em có thể nghĩ. Anh xin hứa sẽ làm cho em luôn cảm thấy được yêu thương, nuông chiều và được trân trọng trong từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng mình. Hơn 10 năm rồi, anh luôn được mọi người hỏi bao giờ mới kết hôn. Hôm nay, có lẽ anh sẽ nói: 'Cuối cùng tôi đã tìm thấy người ấy''', chia sẻ của Phillip Nguyễn. Sau thông báo sắp cưới của Phillip Nguyễn, Linh Rin cũng có động thái gây chú ý trên trang cá nhân Facebook. Như một lời "say yes", hot girl đăng ảnh ôm bạn trai tình tứ. Đính kèm, Linh Rin nhắn nhủ ngọt ngào chàng thiếu gia: "Suy tư này em không thể không nói. Cùng anh trong suốt chặng đường này là điều thật tuyệt em đã được nhìn thấy". Ngoài ra, cặp đôi còn lần lượt cập nhật tình trạng "Đã đính hôn" trên Facebook. Suốt 3 năm yêu Linh Rin, chàng thiếu gia không ít lần khiến dân mạng "gato" với những lời yêu thương "ngọt đến sâu răng" dành cho người yêu. Ngoài ra, bạn trai Linh Rin còn rất chăm chỉ like, thả tim, comment dưới mỗi bài viết của bạn gái.

