"Sao thị phi chiếu", hot girl "bắp cần bơ" lên tiếng vụ "vồ ếch"

Hot girl "bắp cần bơ" - Trần Thanh Tâm đã tạo hiệu ứng chú ý rất tốt khi từ đầu năm đến cuối năm, cô nàng liên tiếp xuất hiện trên mạng xã hội với những tin tức... thị phi. Mới đây, hot girl Trần Thanh Tâm lại có cho mình một cú vồ ếch để đời trên sàn diễn thời trang. Dù đã cất công luyện tập nhiều ngày liền, vừa đi được vài bước, cô nàng gặp ngay sự cố không đáng có. Cú ngã bất ngờ đã làm nhiều người hoang mang, Trần Thanh Tâm vẫn thần thái đứng dậy, dự định tiếp tục bước đi. Ngay phía sau, nam người mẫu trong buổi biểu diễn ngay lập tức bước đến và... vác cô lên vai. Sau khi buổi diễn kết thúc, đoạn clip Thanh Tâm "vồ ếch" nhanh chóng được đăng tải. Nhiều ý kiến cho rằng cô nàng và anh chàng người mẫu xử lí rất chuyên nghiệp. Một số khác lại nghĩ đây chỉ là dàn dựng, tại sao không phải là ai khác mà lại là hot girl "bắp cần bơ" và cho rằng nhà sản xuất làm vậy để gây chú ý. Đang lúc "drama" nóng lên, Trần Thanh Tâm đã có bài đăng đầu tiên giải thích về sự cố lần này. Cụ thể, Thanh Tâm cho rằng nguyên nhân mình bị trượt té trong lần catwalk đầu tiên là vì sàn diễn khá trơn trượt và giày rộng hơn so với số đo của cô. Đính kèm bài viết còn có hình ảnh zoom cận khoảnh khắc chân Thanh Tâm bị lật theo đúng lời giải thích. Nguyên văn trên trang cá nhân của Trần Thanh Tâm viết: "Trong lúc đang đi catwalk, Tâm đã gặp sự cố "té ngã" không mong muốn. Sự thật là do sàn diễn khá trơn và đôi boot của Tâm bị rộng hơn chân và cái gót giày đột nhiên bị trẹo sang một bên nên lúc đi vô tình bị vấp ngã... Nhưng sau đó Tâm đã cố gắng hết mình giữ bình tĩnh để xử lý pha té "để đời" đó, may mắn hơn có một anh chàng người mẫu 6 múi đi sau đã giúp đỡ Tâm khi chân bị trật, cám ơn anh rất nhiều". Thanh Tâm cho biết thêm. Thanh Tâm cũng gửi lời xin lỗi đến chương trình thời trang cũng như nhà thiết kế của bộ sưu tập vì sự cố đáng tiếc này. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trần Thanh Tâm "tăng cân bị body shaming thật sự kinh khủng" - Nguồn: YAN News

