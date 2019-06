Sao Liverpool vô tư sờ mông bạn gái bốc lửa nơi công cộng

Liverpool xuất sắc đánh bại Tottenham trong trận chung kết Champions League để bước lên ngôi vô địch. Alex Oxlade-Chamberlain vẫn vinh dự nhận được huy chương dù không thi đấu 1 phút nào. Sau trận chung kết, ngôi sao Liverpool và cô bồ xinh đẹp, bốc lửa đã cùng nhóm bạn đi nghỉ mát ở bờ biển tại Madrid. Cả 2 trao cho nhau một loạt hành động thân mật. Alex Oxlade-Chamberlain đảm bảo đang ăn mừng chiến thắng của Liverpool bằng hành động khá nhạy cảm khi chạm vào mông của bạn gái. Chamberlain tỏ ra khá nuông chiều bạn gái. Anh giúp bạn gái thoa kem chống nắng. Cả 2 liên tục trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Trong khi đó, Chamberlain cũng khá tranh thủ 'đụng chạm' cơ thể cô nàng. Bạn gái của Chamberlain là Perrie Edwards - thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng Little Mix. Nghi vấn tình cảm của cặp đôi bắt đầu dấy từ tháng 11 năm ngoái. Đến tháng 1, cánh săn ảnh vô tình phát hiện Chamberlain đưa người đẹp đi ăn tối tại Hadley Wood, bắc London. Perrie Edwards, sinh năm 1993, “bước ra ánh sáng” sau khi tham dự mùa thứ 8 chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng nhất nước Anh, X-factor năm 2011. Chamberlain mới là mối tình nghiêm túc thứ 2 của nữ ca sĩ bốc lửa của nhóm Little Mix. Trước đó, Perrie Edwards từng có thời gian mặn nồng cùng cựu thành viên nhóm nhạc One Direction, Zayn Malik.

