Săn mây Tà Xùa dịp cuối tuần và loạt “kiếp nạn” hài hước

Săn mây Tà Xùa hiện tại đang là trào lưu được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Vốn dĩ gắn liền với tên gọi "thiên đường mây" nên thời điểm này Tà Xùa hút rất nhiều khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Kiều Trang Du lịch Tà Xùa có rất nhiều địa điểm nổi tiếng ở quanh khu vực này như cây cô đơn, mỏm cá heo... nên càng khiến cho nhiều người thích thú. Ảnh: Nguyễn Kiều Trang Càng được biết đến nhiều hơn nên Tà Xùa thời điểm này liên tục trong tình trạng náo nhiệt, đặc biệt vào cuối tuần. Mới đây, một tài khoản TikTok tên "sunoididau" chia sẻ nhiều hình ảnh về "kiếp nạn" đi Tà Xùa ngày cuối tuần gây chú ý. Các địa điểm check in nổi tiếng ở Tà Xùa như cây táo mèo cô đơn, mỏm cá heo,...luôn trong tình trạng đông đúc, chờ hàng tiếng vẫn chưa đến lượt chụp ảnh. Ở điểm check in mỏm cá heo muốn chụp được những tấm ảnh đẹp thì phải xếp hàng chờ "mỏi cổ". Sống lưng khủng long là điểm check in cực hot ở Tà Xùa, tuy nhiên vào những ngày cuối tuần đông đúc, tắc đường không khác gì....Hà Nội. Dịch vụ xe ôm chở khách xuống trải nghiệm sống lưng khủng long cũng trở nên hot hơn bao giờ hết. Để ăn được bát mì có view biển mây không hề dễ bởi lẽ khách hàng ghé đến quá đông. Theo chia sẻ của chủ nhân bức ảnh thì họ phải chờ đến 2 tiếng mới được ăn. Hàng quán hầu hết đông đúc, dù vậy Tà Xùa vẫn là một điểm đến hấp dẫn để săn mây, nơi này đã và đang ngày càng thu hút thêm nhiều du khách hơn hẳn.

