Sân đấu đội tuyển nữ Việt Nam gặp Hà Lan có gì đặc biệt?

Theo lịch thi đấu của World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp gặp Hà Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra ngày 1/8. Trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân Forsyth Barr ở thành phố Dunedin, New Zealand. Sân vận động Forsyth Barr ở thành phố Dunedin tại New Zealand. Đây là sân đấu duy nhất nằm ở đảo Nam của New Zealand được chọn để đăng cai World Cup nữ 2023. Dunedin là thành phố thuộc đảo Nam New Zealand có thời tiết khá lạnh vào mùa Đông. Theo chia sẻ của BTC địa phương, thời gian diễn ra VCK FIFA World Cup nữ 2023, nhiệt độ tại đây có thể xuống tới âm độ vào buổi tối. Sân Forsyth Barr được chọn tổ chức World Cup nữ năm nay cũng một phần vì sân đấu này có mái che để đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ và khán giả. Sân Forsyth Barr được khởi công xây dựng năm 2009 và khánh thành năm 2011. Sức chứa của sân là 30.000 chỗ. Chi phí để xây dựng sân vận động này là hơn 120 triệu USD. Trước đây sân Forsyth Barr đã từng đăng cai U20 World Cup 2015. Cũng giống như đa số các sân vận động khác ở New Zealand, sân Forsyth Barr được trưng dụng chủ yếu làm nơi tổ chức các trận đấu rugby. 2 CLB rugby là Otago và Highlanders đang chọn sân đấu này làm sân nhà. Không giống như các sân vận động khác của New Zealand đăng cai World Cup nữ năm nay dùng mặt cỏ tự nhiên, sân Forsyth Barr sử dụng mặt sân là loại cỏ hỗn hợp giữa cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo. HLV ĐT nữ Việt Nam - Mai Đức Chung từng đến khảo sát sân Forsyth Barr vào tháng 10/2022. Tại World Cup nữ 2023, sân Forsyth Barr sẽ tổ chức 6 trận đấu của vòng bảng, trong đó có trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp Hà Lan ngày 1/8.

Theo lịch thi đấu của World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp gặp Hà Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra ngày 1/8. Trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân Forsyth Barr ở thành phố Dunedin, New Zealand. Sân vận động Forsyth Barr ở thành phố Dunedin tại New Zealand. Đây là sân đấu duy nhất nằm ở đảo Nam của New Zealand được chọn để đăng cai World Cup nữ 2023. Dunedin là thành phố thuộc đảo Nam New Zealand có thời tiết khá lạnh vào mùa Đông. Theo chia sẻ của BTC địa phương, thời gian diễn ra VCK FIFA World Cup nữ 2023, nhiệt độ tại đây có thể xuống tới âm độ vào buổi tối. Sân Forsyth Barr được chọn tổ chức World Cup nữ năm nay cũng một phần vì sân đấu này có mái che để đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ và khán giả. Sân Forsyth Barr được khởi công xây dựng năm 2009 và khánh thành năm 2011. Sức chứa của sân là 30.000 chỗ. Chi phí để xây dựng sân vận động này là hơn 120 triệu USD. Trước đây sân Forsyth Barr đã từng đăng cai U20 World Cup 2015. Cũng giống như đa số các sân vận động khác ở New Zealand, sân Forsyth Barr được trưng dụng chủ yếu làm nơi tổ chức các trận đấu rugby. 2 CLB rugby là Otago và Highlanders đang chọn sân đấu này làm sân nhà. Không giống như các sân vận động khác của New Zealand đăng cai World Cup nữ năm nay dùng mặt cỏ tự nhiên, sân Forsyth Barr sử dụng mặt sân là loại cỏ hỗn hợp giữa cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo. HLV ĐT nữ Việt Nam - Mai Đức Chung từng đến khảo sát sân Forsyth Barr vào tháng 10/2022. Tại World Cup nữ 2023, sân Forsyth Barr sẽ tổ chức 6 trận đấu của vòng bảng, trong đó có trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp Hà Lan ngày 1/8.