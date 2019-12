Rich Kid mua sắm 1 lần hết hơn 2 tỷ đồng bất ngờ khoe ảnh kết hôn

Nguyễn Cẩm Tú (SN 1992) hiện đang là một trong những rich kid nổi đình đám trên mạng xã hội bởi cuộc sống sang chảnh, mạnh tay sắm đồ hiệu, xe sang. Cẩm Tú là người Hà Nội, cô nàng học cấp 3 tại trường Lomonoxop và tốt nghiệp đạo diễn truyền hình của trường Sân khấu Điện ảnh. Sau đó, rich kid lên đường sang Mỹ học thạc sĩ và hiện đang làm truyền thông tại đất nước cờ hoa. Mới đây, rich kid Nguyễn Cẩm Tú bất ngờ chia sẻ hình ảnh kết hôn trên trang cá nhân. Đám cưới diễn ra vào ngày 21/12 vừa qua tại Hà Nội. Chồng của Cẩm Tú là Anh Quang, một cựu học sinh chuyên toán THPT Amsterdam (Hà Nội). Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh chàng nhận được học bổng của National University of Singapore và tiếp tục học thạc sĩ tại Mỹ. Cả hai tình cờ quen biết thông qua mạng xã hội. Cẩm Tú và bạn trai đã yêu nhau 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Trước đó, nàng rich kid và Anh Quang cũng gây choáng khi đi mua siêu xe siêu xe Porsche mà cứ như đi chợ. Cẩm Tú cũng từng gây sốc khi mạnh tay chi 2,3 tỷ đồng cho một lần shopping. Chiếc đồng hồ hiệu Chopard với giá 1 tỷ 780 triệu đồng được cô và mẹ nhanh chóng xuống tiền mà không một phút do dự. Cuộc sống của rich kid Việt Nam tại Mỹ vô cùng sung túc với xe sang, biệt thự và ngập trong hàng hiệu. Cô nàng cho biết bản thân may mắn sinh ra trong một gia đình đầy đủ, được bố mẹ yêu thương, ủng hộ mọi sở thích. Cẩm Tú cho biết thêm tất cả mọi thành quả đều là do cô cố gắng mới có được và hiện vẫn đang tích luỹ để lo lắng cho tương lai. Xem thêm clip: #230 cuộc sống xa hoa của HỘI CON NHÀ GIÀU VIỆT NAM phần 6 rich kid vietnam - Nguồn: Youtube

