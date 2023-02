Rich kid Chao lộ chi phí 1 tháng du học đến 9 con số

Nguyễn Châu Anh (sinh năm 2003, hay còn gọi là Chao) có lẽ là cái tên vô cùng quen thuộc trong hội rich kid Việt. Ở tuổi 20, nữ rich kid không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn, cuộc sống sang chảnh đậm mùi tiền mà còn là chủ nhân của list thành tích cực kì đáng ngưỡng mộ. Mới đây Chao chia sẻ video tiết lộ về mức chi phí du học ở Mỹ một lần nữa lại khiến netizen "á ố". Được biết cô đang là du học sinh tại Đại học New York - đại học hàng đầu nước Mỹ. Học phí hàng tháng của Chao rơi vào khoảng 8.000 đô la (hơn 190 triệu đồng). Đầu tiên là về chi phí nhà ở, Chao hiện đang ở một căn studio với đầu đủ tiện nghi, cô trang trí rất bắt mắt, "ton sur ton" toàn màu hồng vô cùng nữ tính. Chi phí cho căn studio này là 3.400 đô la (gần 81 triệu đồng)/tháng. Chao rất quan tâm đến chế độ ăn uống của bản thân, thường xuyên chi tiền để thưởng thức những món ăn sang chảnh. Chi phí cho việc ăn uống mà nữ TikToker chia sẻ lên đến 50 triệu đồng. Mỗi tháng Chao tiêu khoảng hơn 78 triệu đồng vào việc shopping mua sắm. Chưa hết, ở New York nữ sinh còn thường hay di chuyển bằng tàu điện ngầm. Phí đi tàu một tháng của Chao cũng rơi vào ngót nghét 132 đô la (hơn 3,1 triệu đồng). Tính tổng tất cả các khoản phải chi khi đi du học ở New York, một tháng Chao sẽ tiêu hết 17.500 đô la (gần 417 triệu đồng). Dù ở nước bạn xa xôi xong rich kid này vẫn thường xuyên cập nhật về cuộc sống sinh hoạt, học tập với các fan của mình. Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão Chao từng khiến mọi người "mắt chữ A, mồm chữ O" khi mạnh tay chi tiền sắm Tết. Trong đó đắt nhất là chiếc túi Prada mà Chao mua cho mẹ có giá 38,5 triệu đồng. Tổng chi phí cho một buổi shopping của cô bạn là 106,4 triệu đồng. Được biết Chao khởi nghiệp từ năm 14 tuổi. Cô bạn tự mở cửa hàng kinh doanh bán quần áo,... bằng số vốn tự có. Hiện tại Chao là cô chủ nhỏ, có 10 nhân viên bao gồm: 3-4 nhân viên rep tin nhắn, 4-5 người soạn gói hàng và 1 shipper. Thu nhập từ việc kinh doanh khiến cô bạn tự mua sắm được nhiều thứ mà không phải xin tiền của gia đình. Ảnh: FBNV

