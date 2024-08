Rich kid Chao đăng ảnh “tình bể tình” với bạn trai “transgender“

Mới đây trên trang Instagram, nữ rich kid Chao đã đăng tải khoảnh khắc "tình bể tình" với chàng người yêu chuyển giới gây chú ý. Trong ảnh, nữ rich kid và bạn trai tỏ ra vô cùng ngọt ngào khi có loạt cử chỉ âu yếm. Đầu năm 2024, Chao và bạn trai chuyển giới đã công khai mối quan hệ và ngay lập tức thu hút sự chú ý. Ngay những khoảnh khắc đầu tiên công khai mối quan hệ, Chao đã cho biết bạn trai là người khá ngọt ngào và thường xuyên chăm sóc cô nàng. Theo chia sẻ, Chao thường xuyên được anh người yêu tặng hoa, từ hoa tươi đến hoa bằng gấu bông, bong bóng… với nhiều lời nhắn ngọt ngào như "Love you to the moon and back" (chỉ một tình yêu mãnh liệt) hay "Mau khỏi ốm nhé, yêu em". Được biết, bạn trai của Chao tên Hoàng Phúc, là một thợ tóc, lớn hơn nữ rich kid 10 tuổi. Anh chàng khá kín tiếng trên MXH, hiện đang ở Hà Nội. Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng anh chàng này là một người chuyển giới "Transgender". Bạn trai của Chao sở hữu ngoại hình đầy nam tính, đặc biệt là luôn dành cho cô nàng những ánh mắt, cử chỉ âu yếm. CĐM nhận xét Chao và bạn trai có khá nhiều điểm tương đồng về ngoại hình và có lẽ là cả gia cảnh. Chao còn chụp lại nhiều khoảnh khắc bạn trai tự tay vào bếp làm bánh, nấu cơm, đưa đi ăn nhà hàng sang trọng hay đặt đồ ăn ngon cho mình.

Mới đây trên trang Instagram, nữ rich kid Chao đã đăng tải khoảnh khắc "tình bể tình" với chàng người yêu chuyển giới gây chú ý. Trong ảnh, nữ rich kid và bạn trai tỏ ra vô cùng ngọt ngào khi có loạt cử chỉ âu yếm. Đầu năm 2024, Chao và bạn trai chuyển giới đã công khai mối quan hệ và ngay lập tức thu hút sự chú ý. Ngay những khoảnh khắc đầu tiên công khai mối quan hệ, Chao đã cho biết bạn trai là người khá ngọt ngào và thường xuyên chăm sóc cô nàng. Theo chia sẻ, Chao thường xuyên được anh người yêu tặng hoa, từ hoa tươi đến hoa bằng gấu bông, bong bóng… với nhiều lời nhắn ngọt ngào như "Love you to the moon and back" (chỉ một tình yêu mãnh liệt) hay "Mau khỏi ốm nhé, yêu em". Được biết, bạn trai của Chao tên Hoàng Phúc, là một thợ tóc, lớn hơn nữ rich kid 10 tuổi. Anh chàng khá kín tiếng trên MXH, hiện đang ở Hà Nội. Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng anh chàng này là một người chuyển giới "Transgender". Bạn trai của Chao sở hữu ngoại hình đầy nam tính, đặc biệt là luôn dành cho cô nàng những ánh mắt, cử chỉ âu yếm. CĐM nhận xét Chao và bạn trai có khá nhiều điểm tương đồng về ngoại hình và có lẽ là cả gia cảnh. Chao còn chụp lại nhiều khoảnh khắc bạn trai tự tay vào bếp làm bánh, nấu cơm, đưa đi ăn nhà hàng sang trọng hay đặt đồ ăn ngon cho mình.