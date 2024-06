Quang Linh Vlog ẩn ý biết rõ chuyện Hằng Du Mục

Gần đây nhất, khi nổi tiếng hơn, được phong làm “chiến thần” livestream, Hằng Du Mục có thêm những mối quan hệ mới, những sự hợp tác mới, trong đó có Quang Linh Vlog. Hằng và Quang Linh cùng đồng hành với nhau trong nhiều dự án, thân thiết đến mức còn gọi nhau là "chị ruột, em ruột". Gần đây mâu thuẫn giữa Hằng Du Mục và chồng Trung Quốc được rất nhiều người quan tâm. Chính vậy khi Quang Linh lên livestream, nhiều người đã vào hỏi anh về vấn đề này. Khi bị hỏi quá nhiều, Quang Linh đã đáp lời: “Mình không ở trong câu chuyện nên không nói được, nhưng mình biết hết từ đầu đến cuối. Mọi người đứng sau ủng hộ (Hằng Du Mục) là được rồi" Suốt 1 tuần qua, trên mạng xã hội tràn lan clip nghi vấn Hằng Du Mục và chồng là Tôn Bằng (người Trung Quốc, sinh năm 1981) lục đục, ghen tuông, thậm chí xô xát liên quan đến người thứ ba là Quang Linh Vlogs. Cụ thể, Tôn Bằng tỏ thái độ không hài lòng khi Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs liên tục xuất hiện cùng nhau, không chỉ livestream, quay clip bán hàng, mà còn tương tác vui vẻ thân mật. Trong buổi livetream tối ngày 20/6 Hằng Du Mục xuất hiện những dấu hiệu bất ổn trên sóng trực tiếp khiến cộng đồng mạng quan tâm. Cụ thể, dù Hằng Du Mục make up nhưng vẫn xuất hiện dấu vết bầm tím trên má mặt, cổ và mu bàn tay, được cho là những vết thương do bị tác động mạnh. Rạng sáng ngày 21/6 Hằng Du Mục bất ngờ đăng story lên TikTok của mình với nội dung hình ảnh rửa tay khẳng định vết bầm là do bị “tác động vật lý” chứ không phải phấn trang điểm. Tôn Bằng - chồng Hằng Du Mục đã lên tiếng thừa nhận có xô xát với vợ nhưng lỗi xuất phát từ phía cô. Ngay lúc đó, về phía Quang Linh Vlog cũng đăng dòng trạng thái ngay sau khi Hằng Du Mục công khai việc bị chồng “tương tác”. Nội dung trạng thái mà Quang Linh Vlog đăng tải: “Về nhà thôi", kèm theo biểu tượng khóc thương và giận dữ. Hiện câu chuyện giữa Hằng Du Mục cùng chồng đang được netizen quan tâm, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho cô nàng.

