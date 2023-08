Quang Hải lần đầu tiên công khai đăng ảnh với bạn gái

Trong niềm vui chiến thắng sau khi vô địch V-League cùng CLB Công an Hà Nội, Quang Hải bất ngờ công khai luôn ảnh chụp cùng người yêu đã hẹn hò hơn 2 năm. Cụ thể, trên story Facebook cá nhân, Quang Hải đăng tải hình ảnh chụp từ phía sau cùng bạn gái Chu Thanh Huyền, trong chuyến du lịch gần đây của cặp đôi. Cả hai ôm eo nhau, vòng tay tạo hình trái tim trong khung cảnh biển khơi cùng núi non đẹp mắt. Dù chỉ là ảnh chụp phía sau nhưng đây là động thái rõ ràng nhất của Quang Hải từ trước đến nay, công khai chuyện anh đang hẹn hò với một cô gái. Đăng ảnh đôi lứa tình tứ, Quang Hải gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn gái. Về thông tin của "đàng gái", dân mạng không còn xa lạ gì. Bởi ngày trước, Chu Thanh Huyền cũng đăng ảnh cùng bạn trai trong khung cảnh y hệt, và vẫn dùng icon che mặt. Khi Quang Hải đăng ảnh chúc mừng sinh nhật, Chu Thanh Huyền cũng khoe mình sinh nhật tuổi 24. Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, quê ở Sơn Tây, Hà Nội. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Chu Thanh Huyền cũng đã về ra mắt gia đình Quang Hải và có mối quan hệ thân thiết với mẹ của anh. Trước đó, dù chưa được chính thức công khai trên mạng xã hội, Quang Hải đã đưa Chu Thanh Huyền đi cùng trong lễ kí kết hợp đồng với CLB Công an Hà Nội. Hình ảnh trong buổi kí hợp đồng giữa Quang Hải và CLB CAHN có sự xuất hiện của Chu Thanh Huyền. Khi Quang Hải sang Pháp thi đấu, Thanh Huyền cũng đi theo bạn trai.

Trong niềm vui chiến thắng sau khi vô địch V-League cùng CLB Công an Hà Nội, Quang Hải bất ngờ công khai luôn ảnh chụp cùng người yêu đã hẹn hò hơn 2 năm. Cụ thể, trên story Facebook cá nhân, Quang Hải đăng tải hình ảnh chụp từ phía sau cùng bạn gái Chu Thanh Huyền, trong chuyến du lịch gần đây của cặp đôi. Cả hai ôm eo nhau, vòng tay tạo hình trái tim trong khung cảnh biển khơi cùng núi non đẹp mắt. Dù chỉ là ảnh chụp phía sau nhưng đây là động thái rõ ràng nhất của Quang Hải từ trước đến nay, công khai chuyện anh đang hẹn hò với một cô gái. Đăng ảnh đôi lứa tình tứ, Quang Hải gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn gái. Về thông tin của "đàng gái", dân mạng không còn xa lạ gì. Bởi ngày trước, Chu Thanh Huyền cũng đăng ảnh cùng bạn trai trong khung cảnh y hệt, và vẫn dùng icon che mặt. Khi Quang Hải đăng ảnh chúc mừng sinh nhật, Chu Thanh Huyền cũng khoe mình sinh nhật tuổi 24. Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, quê ở Sơn Tây, Hà Nội. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Chu Thanh Huyền cũng đã về ra mắt gia đình Quang Hải và có mối quan hệ thân thiết với mẹ của anh. Trước đó, dù chưa được chính thức công khai trên mạng xã hội, Quang Hải đã đưa Chu Thanh Huyền đi cùng trong lễ kí kết hợp đồng với CLB Công an Hà Nội. Hình ảnh trong buổi kí hợp đồng giữa Quang Hải và CLB CAHN có sự xuất hiện của Chu Thanh Huyền. Khi Quang Hải sang Pháp thi đấu, Thanh Huyền cũng đi theo bạn trai.