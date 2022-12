"Quấn chăn" chống rét tham gia giao thông, netizen bùng nổ tranh luận lớn

Khi mùa Đông ùa về những luồng gió lạnh buốt táp vào mặt mỗi người khi ra đường nên ai cũng trang bị áo ấm, khăn choàng để giữ ấm cơ thể. Để chống lại cái lạnh, nhiều người dân khi tham gia giao thông lại chọn cho mình cách tránh rét bằng việc quấn những chiếc chăn khổ rộng và cồng kềnh khi điều khiển xe máy rất nguy hiểm. Trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh nhiều người trùm chăn kín cổ đến chân, đi xe máy băng băng trên đường phố khiến dân mạng xôn xao. Dù đã cố thu gọn chiếc chăn để đỡ vướng víu nhưng phần dưới của chiếc chăn vẫn bị thả xuống sát đất khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Chỉ sau vài giờ đăng tải trên mạng xã hội, loạt hình ảnh quấn chăn tham gia giao thông nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bình luận từ cư dân mạng. Tài khoản T.V bình luận: "Tránh rét hiệu quả đấy nhưng mà nguy hiểm quá bác à... tại sao không gọi taxi đi có phải tốt hơn không? Tham gia giao thông như thế gây nguy hiểm cho mình và những người di chuyển bên cạnh”. “Vì quá lạnh, anh ta quyết định đem chăn từ giường... xuống đường. Mìnhchờ đoạn vướng chăn vào bánh xe nhé. Ấm thật nhưng đánh đổi như vậy có đáng không?", tài khoản B.Y. bình luận. Cách đây chưa lâu, dân mạng đã từng xôn xao với hình ảnh người đàn ông ngồi sau xe máy trùm kín đầu bằng một chiếc chăn khiến nhiều người tỏ ra lo lắng vì sự nguy hiểm của nó. Chống rét khi ra đường là nhu cầu tất yếu của người dân khi ra đường trong những ngày nhiệt độ xuống thấp này. Tuy nhiên, việc quấn chăn ra đường sẽ rất dễ gây ra những tai nạn giao thông đáng tiếc, dù bạn là người cầm lái hay ngồi sau. Do vậy, mọi người nên hết sức thận trọng, dù vì lý do gì cũng không nên áp dụng những cách chống rét nguy hiểm như thế. Hình ảnh người phụ nữ khoác chiếc chăn chống rét điều khiển xe đạp. Điển hình nhiều bạn học sinh đu trend "quấn chăn" ra đường.

