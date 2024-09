Quán cafe Hải Dương "cứ đứng vào có ảnh đẹp" dịp Quốc khánh

Trong không khí tưng bừng, tự hào của toàn dân mừng 79 năm Quốc khánh 2/9, mới đây các bạn trẻ tại Hải Dương đã khoe nhau một góc check-in với tiêu chí "cứ đứng vào có ảnh đẹp". Với bức tường được trang trí cờ Tổ quốc, cờ Đảng, bức tường này thu hút được nhiều bạn trẻ, các gia đình đưa con tới chụp ảnh. Theo tìm hiểu của PV đây là bức tường phía ngoài của quán cafe có tên C/\0 tại phường Trần Phú - Hải Dương. Tìm đến quán, PV may mắn gặp được chị Cao Thu Vân (chủ quán) và có cuộc phỏng vấn. Chị Cao Vân cho biết: "Xem những bức ảnh của các bạn trẻ check-in ở những ngõ cờ hoa rực rỡ như Hà Nội, TP HCM, mình cũng muốn mang về cho các bạn trẻ Hải Dương và từ đó đã nảy ra ý định thực hiện bức tường này". Cũng theo chị Cao Vân, từ khi quán trang trí bức tường này nhiều bạn trẻ đã tìm đến chụp ảnh và mang về những bức ảnh đẹp. "Dù các bạn không vào quán thưởng thức nước những khi thấy các bạn đăng tải những bức ảnh chụp với cờ Tổ quốc, đặc biệt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là mình đã thấy vui bởi tình yêu nước được vun đắp từ những điều nhỏ nhất". Chị Cao Vân cho biết thêm. Ngoài bức tường với cờ Tổ quốc, cờ Đảng phía ngoài, quán cafe C/\O cũng sắp xếp nhiều concept khác để các bạn trẻ đến check-in đảm bảo với tiêu chí "cứ đứng vào có ảnh đẹp mang về". Chân dung chị Cao Thu Vân chủ quán cafe C/\O, nơi có bức tường check-in đang hot nhất Hải Dương dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Phía bên trong quán cafe C/\O.

