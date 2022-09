Quá tin "chị Google" chỉ đường, cô make up đi vào tận rừng sâu

Google Maps là ứng dụng được nhiều bạn trẻ sử dụng để thuận tiện hơn trong việc tìm đường, định vị vị trí. Tuy nhiên, cũng vì quá tin tưởng vào “chị google” mà nhiều người đã rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”. Mới đây, một thợ trang điểm đã đăng tải video đi đến nhà cô dâu theo sự chỉ dẫn của "chị google" lúc trời vẫn còn đang tối và cái kết khiến bản thân khóc thét. Clip ngay khi sai lầm khi tin vào Google chỉ đường được đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn của netizen bởi không ít người đã gặp phải chuyện tương tự. Cụ thể, video được ghi lại vào lúc gần 4h sáng, thợ trang điểm chạy xe máy theo định vị cô dâu gửi. Tuy nhiên, đi mãi chẳng thấy nhà cô dâu đâu, xung quanh chỉ toàn núi rừng hoang vu hẻo lánh khiến người thợ trang điểm lạnh cả sống lưng. Người này chia sẻ: “Cô dâu gửi định vị qua và bảo cứ đi theo chị google chỉ là tới nhà em thôi à. Đoạn này là thấy sai sai rồi nè nhưng chị google cứ bảo chạy thêm 5 phút nữa là tới và rồi nó lạ lắm luôn. Bên rừng, bên núi, gửi tín hiệu SOS cho cô dâu thì đã có người ra đón nè. Mà người nhà cô dâu chạy nhanh quá nên lạc lần 2.” Nhìn vào đoạn đường gập ghềnh sỏi đá, một bên là rừng, một bên là núi khiến người thợ trang điểm cũng “dở khóc dở cười”. Dưới phần bình luận, người thợ trang điểm cũng cho biết thêm: “Này đi từ 2h sáng mà lạc vào đó tới hơn 4h sáng hơn. Gọi thì cô dâu cứ bảo chạy theo định vị là tới, má ơi… lên đỉnh núi luôn." Không chỉ vậy, khi cầu cứu cô dâu và được người nhà ra đón, ekip trang điểm vẫn tiếp tục bị lạc lần 2 vào đường núi rừng do xe nhà cô dâu đi quá nhanh. Người thợ trang điểm và thợ phụ ngồi trên xe máy chỉ biết cười trong bất lực. Rất may sau đó nhờ có sự chỉ dẫn của người nhà cô dâu, team trang điểm đã về được đến nơi và hoàn thành việc make up cho cô dâu kịp về nhà chồng. Ngay khi clip được đăng tải đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều netizen bày tỏ sự đồng cảm với người thợ trang điểm vì mình cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Trước đó cũng từng có không ít tình huống "dở khóc dở cười" của các bạn trẻ khi đi du lịch vì quá tin tưởng vào "chị google". Chính vì thế, khi xuất phát đến một địa điểm mà mình không biết đường, các bạn nên xem kỹ đường đi trước. Tốt nhất nên xem các biển chỉ dẫn trên đường, hỏi người dân bản địa. Ngoài ra, nếu sử dụng ứng dụng chỉ đường trên điện thoại thì cần phóng to để xác định kỹ đường đi, nếu không sẽ rất dễ rơi vào các tình huống "dở khóc dở cười" như trên.

Google Maps là ứng dụng được nhiều bạn trẻ sử dụng để thuận tiện hơn trong việc tìm đường, định vị vị trí. Tuy nhiên, cũng vì quá tin tưởng vào “chị google” mà nhiều người đã rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”. Mới đây, một thợ trang điểm đã đăng tải video đi đến nhà cô dâu theo sự chỉ dẫn của "chị google" lúc trời vẫn còn đang tối và cái kết khiến bản thân khóc thét. Clip ngay khi sai lầm khi tin vào Google chỉ đường được đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn của netizen bởi không ít người đã gặp phải chuyện tương tự. Cụ thể, video được ghi lại vào lúc gần 4h sáng, thợ trang điểm chạy xe máy theo định vị cô dâu gửi. Tuy nhiên, đi mãi chẳng thấy nhà cô dâu đâu, xung quanh chỉ toàn núi rừng hoang vu hẻo lánh khiến người thợ trang điểm lạnh cả sống lưng. Người này chia sẻ: “Cô dâu gửi định vị qua và bảo cứ đi theo chị google chỉ là tới nhà em thôi à. Đoạn này là thấy sai sai rồi nè nhưng chị google cứ bảo chạy thêm 5 phút nữa là tới và rồi nó lạ lắm luôn. Bên rừng, bên núi, gửi tín hiệu SOS cho cô dâu thì đã có người ra đón nè. Mà người nhà cô dâu chạy nhanh quá nên lạc lần 2.” Nhìn vào đoạn đường gập ghềnh sỏi đá, một bên là rừng, một bên là núi khiến người thợ trang điểm cũng “dở khóc dở cười”. Dưới phần bình luận, người thợ trang điểm cũng cho biết thêm: “Này đi từ 2h sáng mà lạc vào đó tới hơn 4h sáng hơn. Gọi thì cô dâu cứ bảo chạy theo định vị là tới, má ơi… lên đỉnh núi luôn." Không chỉ vậy, khi cầu cứu cô dâu và được người nhà ra đón, ekip trang điểm vẫn tiếp tục bị lạc lần 2 vào đường núi rừng do xe nhà cô dâu đi quá nhanh. Người thợ trang điểm và thợ phụ ngồi trên xe máy chỉ biết cười trong bất lực. Rất may sau đó nhờ có sự chỉ dẫn của người nhà cô dâu, team trang điểm đã về được đến nơi và hoàn thành việc make up cho cô dâu kịp về nhà chồng. Ngay khi clip được đăng tải đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều netizen bày tỏ sự đồng cảm với người thợ trang điểm vì mình cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Trước đó cũng từng có không ít tình huống "dở khóc dở cười" của các bạn trẻ khi đi du lịch vì quá tin tưởng vào "chị google". Chính vì thế, khi xuất phát đến một địa điểm mà mình không biết đường, các bạn nên xem kỹ đường đi trước. Tốt nhất nên xem các biển chỉ dẫn trên đường, hỏi người dân bản địa. Ngoài ra, nếu sử dụng ứng dụng chỉ đường trên điện thoại thì cần phóng to để xác định kỹ đường đi, nếu không sẽ rất dễ rơi vào các tình huống "dở khóc dở cười" như trên.