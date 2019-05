"Phượt thủ rởm" và những hình ảnh xấu xí khiến CĐM điên tiết

Những ngày đầu năm 2019, thời tiết miền Bắc chìm trong lạnh giá, sương tuyết bao phủ trắng xóa đỉnh núi Mẫu Sơn đã thu hút nhiều khách du lịch và nhiều nhóm phượt thủ đến mong được một lần "săn tuyết". Thế nhưng, sau khi đã tham quan và chụp ảnh trên đỉnh Mẫu Sơn, một nhóm dân phượt đã tiện tay bẻ và cầm xuống núi khoảng 20 cành hoa cẩm tú cầu. Hành động thiếu ý thức của nhóm phượt thủ đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Trước đó, không ít lần các dân mạng đã chụp lại những bức ảnh các nhóm bạn trẻ đi phượt đã hái hoa ở những địa điểm họ đặt chân tới. Thậm chí sau khi chụp ảnh sống ảo, họ sẵn sàng để lại những đóa hoa tàn ngay vệ đường. Tháng 3/2019, hình ảnh dòng chữ khắc trên cột đá được chụp tại một khu nghỉ chân giữa đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang) – một trong tứ đại đèo ở vùng núi phía Bắc Việt Nam đã nhận được vô số chỉ trích gay gắt của dư luận. Dòng chữ trắng được viết to rõ, nên rất nổi bật lên trên màu đá xám. Trên mặt đá có một vết xẻ dọc, nhưng dòng chữ lại được viết liền nét, không đứt đoạn, nhiều người xem xong đã đặt nghi vấn rằng, có phải chủ bài đăng ghép chữ vào hình để "câu like". Khung cảnh nên thơ tại các địa điểm phượt đã không ít lần bị các phượt thủ vô ý thức bôi bẩn bằng bút xóa và thậm chí là dùng dao để khắc lên. Vô tư xả rác ở những nơi đi qua là thói xấu ‘kinh điển’ và là căn bệnh cố hữu của dân phượt. Gần đây nhất là những kêu than về ý thức của phượt thủ khi đặt chân đến vùng đường đèo thuộc địa phận huyện Mộc Châu, một trong những cung đường thu hút nhiều bạn trẻ đam mê xê dịch đến khám phá. Theo như hình ảnh chia sẻ, nhóm phượt thủ này mặc trên người đủ thể loại trang phục bảo hộ. Nhưng khi gặp cơn mưa lớn, họ dùng áo mưa dùng một lần để ứng biến với trường hợp khẩn cấp. Khi tạnh, tất cả dừng lại bên vệ đường, bắt đầu cởi áo mưa và không ngần ngại vứt thẳng xuống con đường đèo đó. Một hành động xấu xí, khó chấp nhận. Vì hành động xấu xí của một bộ phận nhỏ những thanh niên này mà dư luận lại có thêm những định kiến không hay về "phượt thủ". Mới đây nhất, đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 nam thanh niên dán logo lên tấm biển báo mang tên địa danh đèo Khau Phạ (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) được đăng tải lên Facebook khiến cộng đồng mạng hết sức bất bình. Được biết, tấm logo mà chàng trai này dán là decal phản quang, thường in tên hoặc hội nhóm phượt, hay được dán vào áo, mũ, xe để phản quang trong đêm tối. Cũng tấm decal này, nhiều thanh niên mang danh "phượt thủ" dùng để dán vào các di tích hay cột mốc như một cách để đánh dấu chiến tích của mình trên cung đường đi qua.

