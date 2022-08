Phong cách gợi cảm của hot girl thể dục dụng cụ thế hệ 2K

Olivia Dunn sinh ngày 1/10/2002 tại Westwood, New Jersey, Hoa Kỳ được mệnh danh là hot girl thể dục dụng cụ nhờ sở hữu sắc vóc xinh đẹp. Cô là vận động viên thuộc đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia Hoa Kỳ vào năm 2017. Trước đó, nàng hot girl này đã tham gia nhiều cuộc thi vể thể dục dụng cụ và tiếp tục gắn bó tới hiện tại. Olivia Dunn còn là gương mặt nổi bật trên mạng xã hội. Video đầu tiên của cô trên TikTok được đăng tải năm 2020. Hiện tại, kênh Tik Tok của cô đã 5,6 triệu người theo dõi và trang Instagram cá nhân là 1,9 triệu người. Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp cùng thành tích ấn tượng với trong lĩnh vực thể dục dụng cụ, gái xinh Olivia Dunn còn được quan tâm bởi phong cách thời trang. Là vận động viên nên phong cách đời thường của Olivia Dunn khá trẻ trung mang hơi hướng sporty. Nữ VĐV trẻ nhận được nhiều lời khen cho gu ăn mặc gợi cảm và năng động ở đời thường. Dunne cho hay thời trang luôn là niềm đam mê lớn. Cô thích thể hiện bản thân thông qua phong cách của mình. Hiện cô ký hợp đồng quảng cáo cho các hãng mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm chức năng. Theo The New York Post, cô là người có thu nhập cao nhất trong “kỷ nguyên NIL”, có thể lên tới 1 triệu USD vào năm ngoái. Olivia Dunn không chỉ được chú ý vì xinh đẹp mà cô gái sinh năm 2002 còn có phong cách thời trang ấn tượng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

