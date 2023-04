Phố cổ Hội An và điểm check-in đẹp mê hút giới trẻ

Chùa Cầu được coi là biểu tượng của phố cổ Hội An. Nằm trên chiếc cầu bắc ngang qua con lạch nhỏ trong khu phố cổ Hội An, chùa được xây dựng bởi các thương nhân Nhật Bản vào đầu thế kỷ 17. Cây cầu được thiết theo kiểu mái vòm độc đáo, nét cổ kính của chùa Cầu thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, check-in mỗi khi đến phố cổ Hội An. Có một toạ độ chụp ảnh thần thánh mà các tín đồ mê sống ảo không thể bỏ qua đó là hẻm tường vàng check-in Hội An. Nằm yên bình giữa hai dãy nhà nhỏ gần như san sát, chỉ cách nhau chưa tới 1 mét với màu vàng chủ đạo cùng nét rêu phong, yên bình đặc trưng của Hội An, con hẻm nhỏ sẽ mang tới những bức hình đầy ấn tượng, đậm chất hoài cổ cho du khách. Những quán cafe trên sân thượng cũng là điểm check in ở Hội An hút du khách. Vừa thưởng thức tách trà, nhâm nhi cà phê ấm nóng vừa ngắm cảnh phố Hội với những sinh hoạt đời thường giản dị thì còn gì tuyệt vời bằng. Sông Hoài là điểm tham quan nổi tiếng của Hội An với các hoạt động như chèo thuyền trên sông, thả hoa đăng,… Du lịch sông Hoài Hội An là một hoạt động hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Những ngôi nhà hoa giấy cũng là biểu tượng nổi tiếng ở Hội An. Từng giàn hoa giấy nở rực rỡ ôm trọn những ngôi nhà cổ là một background đơn giản nhưng cực “nghệ”. Đến với Lò gạch cũ Hội An du khách có thể bắt trọn muôn vàn kiểu ảnh "sống ảo" cực chất. Xung quanh lò gạch là cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Thời điểm check in đẹp nhất là lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Rừng dừa Bảy Mẫu là điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn hòa mình với thiên nhiên trong lành. Đây cũng là địa điểm check-in được rất nhiều du khách yêu thích bởi vẻ mộc mạc tự nhiên của miền sông nước, được ví như miền Tây thu nhỏ. Ảnh: Internet

