Phát sốt với dàn hot girl nấm lùn nhưng “ùn ùn người theo“

Mai Kỳ Hân là gương mặt đang được săn đón trong giới trẻ hiện nay. Sở hữu gương mặt xinh như búp bê và mái tóc ngắn cá tính, cô bạn được biết đến vai trò như mẫu chụp lookbook được nhiều shop "chọn mặt gửi vàng". Hot girl Kỳ Hân sở hữu chiều cao 1,57m cùng gương mặt tròn bầu bĩnh, gò má cao, đôi mắt to long lanh và thần thái như mẫu chuyên nghiệp. So với dàn mẫu ảnh phải đóng khung vào một phong cách duy nhất, hot girl nấm lùn Mai Kỳ Hân lại thử sức với nhiều hình ảnh khác nhau, từ sporty chic, nữ tính, sang trọng hay cá tính phá cách. Cô nàng không chỉ thu hút ánh nhìn bởi gương mặt xinh đẹp, mà Kỳ Hân còn xây dựng thương hiệu riêng nhờ kiểu tóc ngắn cá tính kén người này. Mái tóc ngắn trên vai rất kén người, thế nhưng riêng Kỳ Hân lại rất phù hợp với kiểu tóc này hơn ai hết. Được biết, cô nàng lấy cảm hứng mái tóc từ Matilda - một nhân vật trong bộ phim Hân rất thích. Ngoài Kỳ Hân, hot girl 9x Vũ Ngọc Kim Chi (sinh năm 1999) cũng là cái tên nổi bật với vóc dáng đẹp dù chiều cai khá khiêm tốn. Cô nàng hiện là mẫu ảnh, streamer, bắt đầu gây chú ý trên mạng khi thường xuyên tung những bộ ảnh bikini gợi cảm. Sở hữu gương mặt ngây thơ và cao 1m58 nhưng Kim Chi lại có thân hình nóng bỏng với số đo ba vòng 83-59-85. Cô gái trẻ từng cho biết bản thân theo đuổi phong cách gợi cảm, luôn thích chơi ngông và nổi loạn. Lê Uyên Vy (sinh năm 1999) từng gây chú ý khi sở hữu vẻ đẹp đúng chuẩn những ulzzang Hàn Quốc. Uyên Vy sở hữu đôi mắt to tròn, vóc dáng nhỏ nhắn cùng chiều cao 1m50. Hot girl Đà Nẵng được nhiều người nhận xét giống nữ diễn viên IU của Hàn Quốc. Cô nàng bén duyên với nghề mẫu ảnh từ năm lớp 12 và có thu nhập tốt nhờ công việc này. 9X hiện có hơn 400 ngàn follower trên Instagram cá nhân. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Xinh và đáng yêu như 4 nàng hot girl này thì không đông fan mới lạ - Nguồn: YAN News

Mai Kỳ Hân là gương mặt đang được săn đón trong giới trẻ hiện nay. Sở hữu gương mặt xinh như búp bê và mái tóc ngắn cá tính, cô bạn được biết đến vai trò như mẫu chụp lookbook được nhiều shop "chọn mặt gửi vàng". Hot girl Kỳ Hân sở hữu chiều cao 1,57m cùng gương mặt tròn bầu bĩnh, gò má cao, đôi mắt to long lanh và thần thái như mẫu chuyên nghiệp. So với dàn mẫu ảnh phải đóng khung vào một phong cách duy nhất, hot girl nấm lùn Mai Kỳ Hân lại thử sức với nhiều hình ảnh khác nhau, từ sporty chic, nữ tính, sang trọng hay cá tính phá cách. Cô nàng không chỉ thu hút ánh nhìn bởi gương mặt xinh đẹp, mà Kỳ Hân còn xây dựng thương hiệu riêng nhờ kiểu tóc ngắn cá tính kén người này. Mái tóc ngắn trên vai rất kén người, thế nhưng riêng Kỳ Hân lại rất phù hợp với kiểu tóc này hơn ai hết. Được biết, cô nàng lấy cảm hứng mái tóc từ Matilda - một nhân vật trong bộ phim Hân rất thích. Ngoài Kỳ Hân, hot girl 9x Vũ Ngọc Kim Chi (sinh năm 1999) cũng là cái tên nổi bật với vóc dáng đẹp dù chiều cai khá khiêm tốn. Cô nàng hiện là mẫu ảnh, streamer, bắt đầu gây chú ý trên mạng khi thường xuyên tung những bộ ảnh bikini gợi cảm. Sở hữu gương mặt ngây thơ và cao 1m58 nhưng Kim Chi lại có thân hình nóng bỏng với số đo ba vòng 83-59-85. Cô gái trẻ từng cho biết bản thân theo đuổi phong cách gợi cảm, luôn thích chơi ngông và nổi loạn. Lê Uyên Vy (sinh năm 1999) từng gây chú ý khi sở hữu vẻ đẹp đúng chuẩn những ulzzang Hàn Quốc. Uyên Vy sở hữu đôi mắt to tròn, vóc dáng nhỏ nhắn cùng chiều cao 1m50. Hot girl Đà Nẵng được nhiều người nhận xét giống nữ diễn viên IU của Hàn Quốc. Cô nàng bén duyên với nghề mẫu ảnh từ năm lớp 12 và có thu nhập tốt nhờ công việc này. 9X hiện có hơn 400 ngàn follower trên Instagram cá nhân. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Xinh và đáng yêu như 4 nàng hot girl này thì không đông fan mới lạ - Nguồn: YAN News