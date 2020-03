Phát sợ với thảm họa bếp núc, tất cả đều mang tên "bóng đêm"

Phụ giúp gia đình trong thời gian nghỉ ở nhà là việc mà nhiều người xung phong. Tuy nhiên, rõ ràng vẫn có những thanh niên, dù dư thừa sự cố gắng và nhiệt tình nhưng cũng không thiếu sự vụng về nên đã biến thành thảm họa bếp núc. Lý do khiến những thảm họa nấu ăn xuất hiện có thể là vụng về, là không có duyên nhưng cũng có khi chỉ đơn giản là lơ đễnh. Nhận trông lò bánh nhưng vì muốn nướng nhanh, tăng nhiệt độ và mải xem điện thoại nên chàng thanh niên đã cho ra mắt món "bánh mì bóng đêm". Cũng chỉ vì sự lãng quên mà một thảm họa nấu nướng nữa đã diễn ra với cô nàng làm món bánh ngọt quả bàng. Cháy đen đã là gì, đây là món bánh mì hóa than khiến ai nhìn cũng phải phát hoảng.. Trông giống pizza tinh than tre nhưng đáp án là thịt kho bỏ quên. Gà om bóng đêm đến từ đầu bếp vụng về. Chứng kiến những món ăn bị gắn mác "bóng đêm" này nhiều dân mạng không khỏi ôm bụng cười. Họ cho rằng, nấu ăn đơn giản chỉ cần chú tâm vào công việc, mọi điều có thể diễn ra khá suôn sẻ. Món thịt rang cháy cạnh hơi quá tay. Hỏi trứng luộc 2 tiếng sẽ ra sao, đây chính là kết quả. Clip Những Pha Nấu Ăn CỰC LỖI Khiến Người Xem Cười Vỡ Bụng - Thảm Họa Bếp Núc Là Đây!! | Top 10 Thú Vị - Nguồn: Youtube

