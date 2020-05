Phát hoảng với nhan sắc “chẳng giống ai” của Trần Đức Bo

Thời gian gần đây, Trần Đức Bo quay trở lại và tiếp tục "chiếm sóng" mạng xã hội Tik Tok. Anh chàng càng gây được sự chú ý khi công khai livestream chỉ trích hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm vì nhại lại giọng mình. Trần Đức Bo tên thật là Trần Phi Đức, sinh năm 1999 tại Đà Nẵng và hiện đang sinh sống ở TP.HCM. Cách đây vài năm, anh chàng nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội với những clip gây cười có phần khá lố. Thời điểm đó, Đức Bo tự nhận bản thân là bản sao của nam idol Hàn Quốc nổi tiếng là V (BTS), anh bị dân mạng chỉ trích cực kỳ dữ dội vì "ảo tưởng", quá tự tin vào bản thân. Sau thời gian dài "vắng bóng", thảm họa mạng Trần Đức Bo bất ngờ trở lại với ngoại hình lạ hoắc, bị cộng đồng mạng đặt dấu hỏi cho việc can thiệp dao kéo. Rõ ràng, mũi của anh chàng cao hơn, đôi mắt to và dài đến mức bất thường, khuôn mặt nhọn hoắt y hệt những "hot girl mặt rắn" của Trung Quốc. Bên cạnh đó, thảm họa mạng xã hội còn thường xuyên trang điểm cực đậm, kẻ mắt đen trông "chẳng giống ai". Từng có thời gian, Trần Đức Bo bị nhận xét là có ngoại hình khá giống Hiền Hồ. Sau đó, nữ ca sĩ đã phản ứng gay gắt trên trang cá nhân. Mới đây, Trần Đức Bo livestream lúc đang tắm cực kỳ phản cảm, bị dân mạng chỉ trích không ngớt lời: "Trông tởm thế, nhìn buồn nôn luôn ấy", "Report nó để cho biến mất luôn đi, đóng tiền mạng để xem dăm ba cái của nợ này à?" Không chỉ trên Tik Tok, Facebook cá nhân của thảm họa mạng cũng ngập tràn hình ảnh phản cảm, cởi quần khoe vòng 3. Trần Đức Bo thường xuyên mặc váy ngắn bó sát rồi mua may quay cuồng trên trang cá nhân. Bên cạnh những lời chỉ trích cho rằng Trần Đức Bo có vấn đề về thần kinh thì cũng có không ít người cho rằng anh chàng khá thú vị, gây cười, ghê gớm nhưng biết điều. Mời quý độc giả xem thêm clip: Đại Chiến Tik Tok ✅ Trần Đức Bo vs Trần Thanh Tâm | Bạn Thích Ai Thả Thính ? - Nguồn: Youtube

Thời gian gần đây, Trần Đức Bo quay trở lại và tiếp tục "chiếm sóng" mạng xã hội Tik Tok. Anh chàng càng gây được sự chú ý khi công khai livestream chỉ trích hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm vì nhại lại giọng mình. Trần Đức Bo tên thật là Trần Phi Đức, sinh năm 1999 tại Đà Nẵng và hiện đang sinh sống ở TP.HCM. Cách đây vài năm, anh chàng nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội với những clip gây cười có phần khá lố. Thời điểm đó, Đức Bo tự nhận bản thân là bản sao của nam idol Hàn Quốc nổi tiếng là V (BTS), anh bị dân mạng chỉ trích cực kỳ dữ dội vì "ảo tưởng", quá tự tin vào bản thân. Sau thời gian dài "vắng bóng", thảm họa mạng Trần Đức Bo bất ngờ trở lại với ngoại hình lạ hoắc, bị cộng đồng mạng đặt dấu hỏi cho việc can thiệp dao kéo. Rõ ràng, mũi của anh chàng cao hơn, đôi mắt to và dài đến mức bất thường, khuôn mặt nhọn hoắt y hệt những "hot girl mặt rắn" của Trung Quốc. Bên cạnh đó, thảm họa mạng xã hội còn thường xuyên trang điểm cực đậm, kẻ mắt đen trông "chẳng giống ai". Từng có thời gian, Trần Đức Bo bị nhận xét là có ngoại hình khá giống Hiền Hồ. Sau đó, nữ ca sĩ đã phản ứng gay gắt trên trang cá nhân. Mới đây, Trần Đức Bo livestream lúc đang tắm cực kỳ phản cảm, bị dân mạng chỉ trích không ngớt lời: "Trông tởm thế, nhìn buồn nôn luôn ấy", "Report nó để cho biến mất luôn đi, đóng tiền mạng để xem dăm ba cái của nợ này à?" Không chỉ trên Tik Tok, Facebook cá nhân của thảm họa mạng cũng ngập tràn hình ảnh phản cảm, cởi quần khoe vòng 3. Trần Đức Bo thường xuyên mặc váy ngắn bó sát rồi mua may quay cuồng trên trang cá nhân. Bên cạnh những lời chỉ trích cho rằng Trần Đức Bo có vấn đề về thần kinh thì cũng có không ít người cho rằng anh chàng khá thú vị, gây cười, ghê gớm nhưng biết điều. Mời quý độc giả xem thêm clip: Đại Chiến Tik Tok ✅ Trần Đức Bo vs Trần Thanh Tâm | Bạn Thích Ai Thả Thính ? - Nguồn: Youtube