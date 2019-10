Phát hoảng với cách đón Halloween kì dị của dàn hot girl Hà thành

Mới đây, trên MXH hình ảnh nhóm bạn thân toàn hot girl Hà thành như Quỳnh Kool, Thu Phương, Phương Mai (chị gái ca sĩ Quân A.P) trong bữa tiệc đón Halloween thu hút sự chú ý của nhiều người. Được biết, tên bữa tiệc đón Halloween của dàn hot girl Hà thành có tên "4everyoung". Chia sẻ về bữa tiệc Halloween này, đại diện của dàn hot girl Hà Nội chia sẻ: "Bọn mình đã chơi lẻ với nhau nhiều năm nay, tất cả đều có đam mê thời trang, thích làm đẹp và rất hiểu ý nhau nhưng mới lập nhóm được 6 tháng và Halloween này cũng là dịp cả nhóm quyết định chơi lớn để làm kỷ niệm". Trong bữa tiệc Halloween mang tên "4everyoung", dàn hot girl cùng nhau hóa thân vào các nhân vật như: thiên nga trắng, yêu tinh phong cách Trung Hoa, Nhật Bản, Black Swan, Maleficent.. Cũng theo chia sẻ của đại diện dàn hot girl Hà thành cho hay bí quyết tạo nên sự nổi bật của cả nhóm là chọn một nhân vật tâm đắc nhất, sử dụng những đồ đã có, mua hoặc phối thêm phụ kiện bởi cách make up chỉ chiếm khoảng 50%, quan trọng còn nằm ở trang phục và thần thái. Một trong những bộ đồ dễ kiếm, phù hợp nhất với Halloween là trang phục "all black" (đen toàn tập). Để tăng thêm tính ma mị, người tham gia hóa trang có thể mix thêm phụ kiện, chọn cách make up tông màu trầm. Trong bộ ảnh, hot girl Quỳnh Kool nhận được nhiều lời khen của dân mạng. 9X vào vai thiên nga trắng dịu dàng, phù hợp với phong cách hàng ngày của cô. Ngoài Quỳnh Kool, travel blogger Anh Nguyễn (sinh năm 1993) cũng là gương mặt nổi bật thu hút nhiều sự chú ý. Thông thường, Anh Nguyễn là cô gái nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng vào dịp Halloween, cô không ngại hóa trang thành yêu tinh báo.

