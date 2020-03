Phát cáu trò nghịch của trẻ em, lơ là một phút "toang" ngay cả nhà

Trẻ con được ví như là những thiên thần nhỏ dễ thương, ngây thơ nhất trên đời. Thế nhưng những "thiên thần" này lại có khả năng biến tất cả mọi người xung quanh thành "ác quỷ" với những trò nghịch ngợm, phá hoại của mình. Chỉ cần sơ suất, lơ đãng trông trẻ con một chút thôi là không biết thảm họa gì có thể xảy ra. Bố cho con tự chơi ở phòng khách và cái kết nhà ngập trong phấn rôm. Lại còn lấy phấn rôm ra để gội đầu cho em trai thế này thì về no đòn với mẹ rồi. Đừng tưởng sinh con gái là nhàn nhã, sung sướng hơn, có nhiều cô bé nghịch ngợm chả kém ai đâu. Quay đi quay lại đã hỏng luôn rổ trứng gà. Thấy bố mẹ mua cây quất, em bé "có ý thức" hái hết quả để gia đình nấu ăn, làm mứt, thế mà bố mẹ lại mắng cho khóc nhè. Vì cậu quý tử này mà cả nhà "mất ăn" luôn chứ chẳng đùa. Nhìn thế này có bố mẹ nào mà giữ được bình tĩnh hay không? Ngồi hẳn vào bể cá thổi oxi, bé tí mà đã có lòng nhân ái, mỗi tội bước ra ngoài rồi no đòn. Không chỉ "hành động" 1 mình, đôi khi trẻ em còn có cả những người bạn đồng hành ngây thơ vô số tội khiến bậc phụ huynh dở khóc dở cười. Khuôn mặt dễ thương nịnh nọt thế này thì tội có to bằng trời cũng không ai nỡ quát mắng. Chắc chắn cậu bé này rất có kinh nghiệm nghịch phá mới biết bày bộ mặt này ra khi bị phát hiện. Xem thêm clip: Trẻ Con và 10 Pha NGHỊCH DẠI Khiến Người Lớn Điên Đầu - Nguồn: Youtube

