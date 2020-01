“Ông chú Singapore” từng gây náo loạn mạng xã hội bất ngờ tới Việt Nam

Chuando Tan (SN 1967, sống tại Singapore) là " Ông chú Singapore" cách đây không lâu đã khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao dù đã 53 tuổi nhưng lại sở hữu khuôn mặt và thân hình trẻ trung như nam thần ngoài tuổi 20. Mới đây, "Ông chú Singapore" đến Việt Nam và chia sẻ khoảnh khắc check-in trên Instagram cá nhân khiến cộng đồng mạng Việt Nam vô cùng thích thú xen lẫn tò mò không biết nam thần U53 tới đất nước hình chữ S có công việc hay đơn giản là đi du lịch. Năm 2018, Chuando Tan đã từng tới Việt Nam du lịch. "Ông chú" gây thích thú khi cở trần, khoe body 6 múi nằm trên bãi biển hay những hình ảnh check-in tại Hội An. Năm đó, "hot boy 6X" đã đến thăm Hội An, Đà Nẵng, bãi biển Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế). Chuando Tan từng là người mẫu trong những năm 1980 và còn trở thành ca sỹ nhạc pop vào thập niên 90 thế nhưng sự nghiệp sân khấu không kéo dài lâu. Sau khi giải nghệ, anh quyết định theo đuổi nghề nhiếp ảnh gia. Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng Chuando Tan vẫn có được ngoại hình của những nam thần tuổi ngoài 20. Một số người cho rằng, vẻ trẻ trung của Tan là do di truyền, những người khác lại phỏng đoán bí quyết nằm ở môi trường sống bởi Singapore là đất nước cực kỳ trong lành và sạch sẽ. Thế nhưng, Tan ngoại hình hiện có của anh phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ ăn uống và luyện tập. Anh tin rằng sức khỏe và ngoại hình của một người phụ thuộc 70% vào chế độ ăn uống và 30% là luyện tập. Mỗi ngày anh dành ra 90 phút chơi thể thao và ăn 6 quả trứng luộc vào bữa sáng. Ngủ trước 11h đêm cũng là điều cực kỳ quan trọng để giữ được ngoài hình trẻ trung. Bên cạnh đó phong cách ăn mặc cũng giúp Tan ăn gian được kha khá số tuổi. "Tôi từng thử nhiều công việc khác nhau và chỉ dừng lại ở những gì thực sự thích. Nếu ép bản thân làm những việc mình không thích, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ và tất nhiên điều đó sẽ không giúp bạn khỏe lên" - Nam thần 6X chia sẻ. Xem thêm clip: How does Chuando Tan, 51, look like this? | Lunch With Sumiko | The Straits Times - Nguồn: Youtube

