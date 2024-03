Nướng trứng đà điểu bị nổ, bà Tân Vlog thiếu kinh nghiệm hay "câu views"?

Mới đây, bà Tân Vlog nhận về nhiều tranh cãi trong một video nướng trứng đà điểu "khổng lồ". Trong video, chủ kênh Youtube triệu view này chuẩn bị những quả trứng đà điểu bọc trong giấy bạc, bên ngoài là lớp đất để đem đi nướng. Tuy nhiên, trong khi nướng những trái trứng bị nổ rất lớn khiến Bà Tân "la ó". May mắn là người phụ nữ này không bị thương khi lại gần những quả trứng đang nướng. Sau khi những trái trứng bị nổ bà Tân chia sẻ rằng: "Đây là lần đầu bà nướng trứng, bà không nghĩ nó sẽ nổ. Qua clip này, bà khuyên các cháu cẩn thận khi nướng trứng nhé". Đoạn clip lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy cũng được phen hoảng hồn và rất an đối với cách làm này. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ khá gay gắt về clip này. Phần lớn cộng đồng mạng cho rằng Bà Tân vlog đang cố tình dùng chiêu trò mang tính chất "câu view", "câu like" dù điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Trước đó bà Tân từng làm nhiều clip ẩm thực với món trứng đà điểu như món trứng chiên nước mắm đều thành công. Tuy nhiên, lần này clip lại thất bại, một số cư dân mạng cho rằng bà Tân không nên đưa clip này lên vì nhiều người sẽ học theo, gây nên hậu quả nguy hiểm. Với những ai thường xuyên theo dõi các video trên Youtube, Facebook... chắc chắn không xa lạ gì với cái tên Bà Tân Vlog - Youtuber nổi đình nổi đám như một hiện tượng mạng xã hội nhờ những video chuyên về nấu các món ăn "siêu to khổng lồ". Tuy nhiên sau khi vướng loạt ồn ào thị phi, Bà Tân Vlog đã không còn được nhiều người quan tâm cùng với đó là gặp nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng vì nhiều clip có nội dung không hữu ích. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng bà Tân vẫn liên tục cho ra các video một cách đều đặn.

