Con gái bà Tân Vlog ra sao khi trở thành làm YouTuber?

Sau khi trở thành YouTuber nổi tiếng, bà Tân Vlog đã công khai danh tính con gái tên là Thanh Lương nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bởi lẽ trước đó bà Tân từng nói rằng chỉ có hai con trai nên việc giới thiệu con gái út nhận về nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có bình luận cho rằng bà nói dối, cố tình gây chiêu trò để được chú ý. Trước những ý kiến trái chiều này, bà Tân cho biết Thanh Lương là con gái nuôi, vì thấy cô ngoan hiền nên nhận làm con: "Rất nhiều cháu hỏi bà đây có phải con gái ruột của bà không? Cháu Lương hiền lành nên bà nhận làm con. Cuộc đời bà không có con gái nên bà nhận cháu làm con gái". Cũng giống mẹ và các anh trai, Thanh Lương trở thành YouTuber, thu hút lượt theo dõi lớn nhờ vẻ ngoài xinh xắn, răng khểnh duyên dáng cùng làn da trắng trẻo. Thời điểm mới bắt đầu làm công việc sáng tạo nội dung, Thanh Lương thường đăng tải các video nấu ăn, làm món "siêu to khổng lồ" hay "troll" anh trai. Kể từ ngày nổi tiếng, cuộc sống của Thanh Lương có nhiều thay đổi. Không còn là cô gái nông thôn năm nào, giờ đây cô nàng ngày càng xinh đẹp, ăn mặc trẻ trung sành điệu chẳng kém cạnh các hot girl trên mạng xã hội. "Trước khi làm YouTuber tôi là cô gái trầm tính, ít nói nhưng giờ đây tôi thay đổi khá nhiều, tự tin và trưởng thành hơn. Tôi cũng được nhiều người yêu mến hơn. Hằng ngày tôi phụ giúp mẹ và anh trai quay video, nhận những công việc khác để trang trải cuộc sống", Thanh Lương chia sẻ. Nữ YouTuber cũng tâm sự rằng việc nổi tiếng giúp cô được yêu mến hơn nhưng cũng áp lực hơn. May mắn Thanh Lương có sự động viên, an ủi của mẹ, anh trai và các bạn bè nên cố gắng vượt qua: "Dù có áp lực nhưng tôi không hề hối hận khi trở thành YouTuber bởi nhờ nó tôi học hỏi được rất nhiều điều, công việc, cuộc sống cũng thuận lợi hơn". Trên trang Facebook, YouTuber thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường hay khi đi chơi cùng bạn bè. Mỗi bài đăng của cô đều nhận về lượt tương tác “khủng” và nhiều lời khen ngợi nhan sắc: “Xinh gái thế bạn”, “Ngày càng xinh thế nhỉ”, “Người đâu vừa cao vừa xinh”... Bên cạnh công việc thực hiện các video với mẹ và các anh, Thanh Lương còn phát triển kênh YouTube riêng với gần 30 nghìn lượt đăng ký, các video chủ yếu với nội dung đời thường, đi ăn đi chơi bên cạnh người thân và bạn bè. Bên cạnh đó cũng có những video hài hước, "troll" mọi người. Trung bình mỗi video thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

