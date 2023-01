"Nửa kia" làm hậu phương vững chắc cho sao đội tuyển Việt Nam

Là cặp đôi vàng của đội tuyển Việt Nam, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn luôn nhận về nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Cặp đôi cũng không ngại thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Ở thời điểm chàng cầu thủ đội tuyển Việt Nam vướng phải ý kiến trái chiều vì phong cách thi đấu cứng rắn, Doãn Hải My đã ra mặt bình luận động viên bạn trai. Phía dưới bài đăng của Văn Hậu, bạn gái cầu thủ Việt Nam này viết: “Great job” (Tạm dịch: Anh đã làm rất tốt). Khi bạn trai được vinh danh là cầu thủ năng nổ nhất trận đấu Việt Nam - Indonesia, Doãn Hải My cũng chia sẻ lại bài đăng của AFF Cup và cho biết mình rất tự hào về bạn trai. Trước đó, Doãn Hải My đã theo chân bạn trai, lặn lội sang tận Singapore để cổ vũ Đoàn Văn Hậu và đồng đội. Bạn trai thi đấu tận trời Âu xa xôi nên Chu Thanh Huyền ít có cơ hội ra sân cổ vũ Quang Hải hơn. Nhưng mỗi lần chàng cầu thủ rời Việt Nam sang Pháp là cô nàng cùng gia đình bạn trai đều bịn rịn chia tay ở sân bay. Cuối năm 2022, Chu Thanh Huyền sang Pháp cùng với Quang Hải trong một thời gian dài. Tại đây cặp đôi đã có những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Đến thời điểm Quang Hải về nước đá AFF Cup, Chu Thanh Huyền cũng bay về cùng nhưng lại tinh tế đi đường riêng để tránh sự chú ý của truyền thông. Thanh Huyền và Quang Hải từng bị tóm dính tại nhiều sự kiện. Từ trận bán kết lượt về của Việt Nam, Gia Hân đã từ Đồng Nai ra Hà Nội để cổ vũ Hoàng Đức. Ngay sau đó là sinh nhật của chàng cầu thủ nên cặp đôi đã tranh thủ ngày nghỉ, tận hưởng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Trên trang cá nhân, Gia Hân cũng dành những lời ngọt ngào cho bạn trai nhân dịp sinh nhật tuổi 25 của Hoàng Đức. “Chúc cho những gì bạn ước mơ sẽ sớm thành hiện thực nhé. Cho dù như thế nào đi nữa mình luôn ở đây ủng hộ, yêu thương và tự hào về bạn nha” - Gia Hân viết. Trước đó Gia Hân cũng luôn có mặt để ủng hộ bạn trai trong những trận đấu quan trọng như chung kết SEA Games 31, SEA Games 30 ở Philippines,...

Là cặp đôi vàng của đội tuyển Việt Nam, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn luôn nhận về nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Cặp đôi cũng không ngại thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Ở thời điểm chàng cầu thủ đội tuyển Việt Nam vướng phải ý kiến trái chiều vì phong cách thi đấu cứng rắn, Doãn Hải My đã ra mặt bình luận động viên bạn trai. Phía dưới bài đăng của Văn Hậu, bạn gái cầu thủ Việt Nam này viết: “Great job” (Tạm dịch: Anh đã làm rất tốt). Khi bạn trai được vinh danh là cầu thủ năng nổ nhất trận đấu Việt Nam - Indonesia, Doãn Hải My cũng chia sẻ lại bài đăng của AFF Cup và cho biết mình rất tự hào về bạn trai. Trước đó, Doãn Hải My đã theo chân bạn trai, lặn lội sang tận Singapore để cổ vũ Đoàn Văn Hậu và đồng đội. Bạn trai thi đấu tận trời Âu xa xôi nên Chu Thanh Huyền ít có cơ hội ra sân cổ vũ Quang Hải hơn. Nhưng mỗi lần chàng cầu thủ rời Việt Nam sang Pháp là cô nàng cùng gia đình bạn trai đều bịn rịn chia tay ở sân bay. Cuối năm 2022, Chu Thanh Huyền sang Pháp cùng với Quang Hải trong một thời gian dài. Tại đây cặp đôi đã có những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Đến thời điểm Quang Hải về nước đá AFF Cup, Chu Thanh Huyền cũng bay về cùng nhưng lại tinh tế đi đường riêng để tránh sự chú ý của truyền thông. Thanh Huyền và Quang Hải từng bị tóm dính tại nhiều sự kiện. Từ trận bán kết lượt về của Việt Nam, Gia Hân đã từ Đồng Nai ra Hà Nội để cổ vũ Hoàng Đức. Ngay sau đó là sinh nhật của chàng cầu thủ nên cặp đôi đã tranh thủ ngày nghỉ, tận hưởng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Trên trang cá nhân, Gia Hân cũng dành những lời ngọt ngào cho bạn trai nhân dịp sinh nhật tuổi 25 của Hoàng Đức. “Chúc cho những gì bạn ước mơ sẽ sớm thành hiện thực nhé. Cho dù như thế nào đi nữa mình luôn ở đây ủng hộ, yêu thương và tự hào về bạn nha” - Gia Hân viết. Trước đó Gia Hân cũng luôn có mặt để ủng hộ bạn trai trong những trận đấu quan trọng như chung kết SEA Games 31, SEA Games 30 ở Philippines,...