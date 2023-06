Nữ y tá Đài Loan sở hữu vòng 1 "đốt mắt", ai ngắm cũng mê

Elle Li hay tên khác là Yi Ting, năm nay 28 tuổi, là nữ y tá nổi tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình "The Doctor Is So Hot". Trước đó, Yi Ting tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng tại Đại học Chang Gung Keda. Hiện tại, cô đang công tác ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan được hơn 6 năm. Hình ảnh của Yi Ting thường xuyên được một số trang tin như Sohu, Chinatimes đăng tải bài viết. Cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc ngọt ngào của người đẹp. Yi Ting sở hữu trang cá nhân thu hút gần 400 nghìn lượt follow. Ngoài ra, cô còn là người mẫu ảnh, KOL được nhiều nhãn hàng mời làm gương mặt đại diện, chụp hình quảng cáo. Trên instagram, Yi Ting cũng thường xuyên chia sẻ bí quyết ăn uống lành mạnh, có lợi cho sức khỏe, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cư dân mạng. Ở ngoài đời, Yi Ting gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào cùng gu mặc tôn hình thể nóng bỏng. Cô được mệnh danh là "nữ y tá xinh đẹp nhất Đài Loan", "nữ thần y khoa Đài Loan". Không chỉ xinh đẹp, Yi Ting còn sở hữu vòng 1 đẹp tự nhiên, vóc dáng cao ráo cùng đôi chân thon dài. Với lợi thế hình thể này, Yi Ting chuộng mặc các thiết kế xẻ cổ sâu, kiểu dáng ôm sát cơ thể để làm nổi bật đường cong tối đa. Gu ăn vận của Yi Ting được đánh giá là gợi cảm có chừng mực nhờ cách phối đồ tinh tế, đơn giản, ngắn, hở hợp lý.

