Nữ TikToker gây phẫn nộ khi ngồi “thả dáng” trên băng chuyền hành lý

Mới đây trên MXH lại xuất hiện đoạn clip của một nữ TikToker ở sân bay cùng với dòng caption "bất kệ đời, lạc trôi". Khác với những người trước đây, cô gái này ngồi trên băng chuyền hành lý và nghĩ rằng ở vị trí này không gây nguy hiểm gì. Theo clip được đăng tải, dù xung quanh là những hành khách đang chờ để lấy hành lý nhưng gái xinh vẫn có hành động thiếu ý thức, thản nhiên ngồi lên băng chuyền và cười đùa như một đứa trẻ. Hành động này tuy không gây nguy hiểm đến an toàn bay nhưng lại khiến người xung quanh có cái nhìn phản cảm. Thậm chí, rất có thể nhân viên sân bay sẽ bị khiển trách hoặc kỷ luật khi không nhắc nhở hành khách. Sân bay hiện đang là một trong những địa điểm sống ảo được nhiều người quan tâm thời gian qua. Nguyên nhân xuất phát từ một vài clip của các hot TikToker khi có hành vi được cho là kém an toàn khi sống ảo tại sân bay. Mới đây nhất netizen hết sức phẫn nộ với hình ảnh một cô gái có hành động múa may khi đứng ở dưới sân đỗ trong khi đối diện là chiếc máy bay vẫn còn đang di chuyển. Nữ TikToker này sử dụng clip và đăng lên MXH TikTok, thu về vô cùng nhiều lượt tim, lượt follow cho nick cá nhân của mình. Ngay sau khi đăng tải lên TikTok đoạn clip nhanh chóng nhận về vô số bình luận chỉ trích, phẫn nộ về hành động vô ý thức của cô gái này. Trước đó Lê Bống cũng là tâm điểm chỉ trích khi thực hiện đoạn clip săn mây bằng điện thoại khi ngồi trên máy bay. Nàng hot girl TikTok nổi tiếng đã kéo tấm che cửa sổ xuống để giữ cho điện thoại không rơi trong lúc đang “săn mây” khi máy bay đang cất cánh. Ảnh: Tổng hợp

