Nữ tiếp viên hàng không hot nhất xứ Kim Chi bỏ việc vì sao?

Jung So Ra là nữ tiếp viên hàng không được mệnh danh là đẹp nhất Hàn Quốc. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh thoát cùng vóc dáng mảnh mai như người mẫu. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Jung So Ra bất ngờ chia sẻ cô không còn là tiếp viên hàng không và chuyển sang làm công việc livestream. Công việc hàng ngày của cựu tiếp viên hàng không - Jung So Ra là livestream nói chuyện với với khán giả hay ngồi ăn uống. Cũng theo chia sẻ của Jung So Ra, khi là tiếp viên hàng không, cô nàng chỉ có thu nhập 58 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng khi chuyển sang công việc mới thu nhập mỗi tháng của hot girl Hàn Quốc là 580 triệu đồng. Jung So Ra sở hữu nước da trắng hồng theo đúng chuẩn đẹp ở Hàn Quốc. Người đẹp luôn chú trọng đến việc chăm sóc da, đặc biệt là sử dụng kem chống nắng. Theo Jung So Ra cho biết, bên cạnh các sản phẩm chống nắng của Hàn Quốc, cô nàng còn được bổ sung thêm tinh chất làm trắng giúp da bừng sáng. So Ra từng là một tiếp viên hàng không của hãng Korean Air và mức lương cô kiếm được chỉ bằng 1/10 so với công việc hiện tại. Cũng chính vì lợi nhuận gấp 10 lần từ công việc livestream quảng cáo, Jung So Ra đã từ bỏ công việc tiếp viên hàng không. Theo chia sẻ của netizen xứ Hàn, mỗi lần livestream của Jung So Ra họ không thể bỏ qua vì để ngắm nhan sắc của cựu nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tuyệt mỹ. Những hình ảnh của Jung So Ra liên tục được CĐM chia sẻ rộng rãi. Cùng ngắm nhìn hình ảnh của cựu nữ tiếp viên hàng không đẹp nhất Hàn Quốc đã bỏ nghề để sang làm streamer. Mời quý độc giả xem video: Tiếp viên hàng không được đào tạo như thế nào - Nguồn: Youtube

