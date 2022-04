“Nữ thần y khoa” Đài Loan đẹp trong veo như mối tình đầu

Jen Lee được mệnh danh là " nữ thần y khoa" Đài Loan nhờ sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ và gu thời trang giản dị nhưng vô cùng tôn dáng ngoài đời thực. Dù không sở hữu dung nhan sắc sảo, nhưng hot girl Jen Lee lại toát lên sự khả ái, trong veo như mối tình đầu trong mộng của nam sinh. Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, cô vẫn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nguyên bản, đường nét hài hòa. Jen Lee đến từ Đài Loan và là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên nhiều diễn đàn trai xinh gái đẹp châu Á.Nữ bác sĩ xinh đẹp này đã tốt nghiệp tại Uninversity of Sydney và hiện đang công tác tại bệnh viện thuộc một trường ĐH ở Đài Loan. Gái xinh ngành y sinh ra trong một gia đình có truyền thống gắn bó với ngành Y. Bởi thế ngay từ nhỏ cô đã nuôi mơ ước nối nghiệp gia đình khi lớn lên. Ngắm nhìn cô nhiều vừa liên tưởng đến hot girl "thanh xuân vườn trường" lại vừa toát lên sự khả ái, thông minh của một người phụ nữ có học thức. Dù sở hữu chiều cao không quá ấn tượng nhưng "nữ thần y khoa" Đài Loan lại có vóc dáng mảnh mai, cân đối nhờ chú trọng cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Cô gái Đài Loan sở hữu đường nét gương mặt hài hòa, nét nào ra nét ấy. Nét mộc mạc cùng vẻ đẹp nguyên bản của cô cũng là một trong những lý do tên tuổi Jen Lee càng trở nên nổi tiếng hơn trên mạng xã hội. Khi xuất hiện trước ống kính trong studio chuyên nghiệp, thoạt nhìn người ta sẽ đoán rằng cô là một người mẫu ảnh hoặc diễn viên nào đó. Bởi thần thái cuốn hút, dung mạo xinh đẹp của Jen Lee khiến mọi người khó lòng rời mắt khỏi. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

