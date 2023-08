“Nữ thần dương cầm” xứ Hàn khoe body đồng hồ cát miễn chê

The Manon là biệt danh của nữ nghệ sĩ dương cầm đến từ Hàn Quốc. Cách đây vài năm, người đẹp từng gây sốt khi đăng tải những khoảnh khắc chơi dương cầm xinh đẹp trên sân khấu, tỏa ra khí chất khác người, khiến bao con tim chao đảo. The Manon sở hữu vẻ ngoài đặc biệt quyến rũ không thua gì những hot girl đình đám tại xứ kim chi. Qua những hình ảnh đăng tải, không khó để nhận ra The Manon có chiều cao đáng nể cùng thân hình đẹp tựa “thần Vệ Nữ”. Cặp chân thon dài, thắt eo vạn người mê cùng vòng 1 và vòng 3 nở nang giúp The Manon luôn nổi bật dù luôn diện trang phục kín đáo. So với thời mới nổi tiếng, sắc vóc của The Manon ngày càng hoàn thiện. Cô đã biết chăm chút cho ngoại hình hơn bằng cách dưỡng da trắng cũng như chú ý đến chế độ dinh dưỡng để duy trì body hoàn mỹ. The Manon xinh đẹp và quyến rũ trên sân khấu biểu diễn cũng như ngoài đời. Hiếm khi tập thể dục nhưng The Manon vẫn duy trì được đường cong hoàn mỹ nhờ đi bộ nhiều và chế độ dinh dưỡng cân bằng Hiện tại, The Manon vừa là bà chủ, vừa làm người mẫu của thương hiệu thời trang cùng tên. Dù không mặc hở nhưng đường cong và khí chất của người đẹp khó có thể che giấu. The Manon vẫn được nhiều người ưu ái gọi là “nữ thần dương cầm”

The Manon là biệt danh của nữ nghệ sĩ dương cầm đến từ Hàn Quốc. Cách đây vài năm, người đẹp từng gây sốt khi đăng tải những khoảnh khắc chơi dương cầm xinh đẹp trên sân khấu, tỏa ra khí chất khác người, khiến bao con tim chao đảo. The Manon sở hữu vẻ ngoài đặc biệt quyến rũ không thua gì những hot girl đình đám tại xứ kim chi. Qua những hình ảnh đăng tải, không khó để nhận ra The Manon có chiều cao đáng nể cùng thân hình đẹp tựa “thần Vệ Nữ”. Cặp chân thon dài, thắt eo vạn người mê cùng vòng 1 và vòng 3 nở nang giúp The Manon luôn nổi bật dù luôn diện trang phục kín đáo. So với thời mới nổi tiếng, sắc vóc của The Manon ngày càng hoàn thiện. Cô đã biết chăm chút cho ngoại hình hơn bằng cách dưỡng da trắng cũng như chú ý đến chế độ dinh dưỡng để duy trì body hoàn mỹ. The Manon xinh đẹp và quyến rũ trên sân khấu biểu diễn cũng như ngoài đời. Hiếm khi tập thể dục nhưng The Manon vẫn duy trì được đường cong hoàn mỹ nhờ đi bộ nhiều và chế độ dinh dưỡng cân bằng Hiện tại, The Manon vừa là bà chủ, vừa làm người mẫu của thương hiệu thời trang cùng tên. Dù không mặc hở nhưng đường cong và khí chất của người đẹp khó có thể che giấu. The Manon vẫn được nhiều người ưu ái gọi là “nữ thần dương cầm”