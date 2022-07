Nữ thạc sĩ 9X Việt Nam khoe vóc dáng điểm 10 ở Mỹ

Khi nhắc đến những nữ thạc sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội không thể qua cô gái người Mỹ gốc Việt Faye Miah. Gái xinh Faye Miah sinh năm 1995 có bằng thạc sĩ Ngôn ngữ. Nhưng thay vì làm công việc chuyên môn hay đứng trên bục giảng, Faye Miah lại phát triển sự nghiệp người mẫu ảnh cũng như làm bloger. Faye Miah yêu thích những bộ đồ dáng bó, tiệp đường cong. Nhiều người từng lầm tưởng Miah là người gốc Việt sống ở Mỹ tuy nhiên, sự thực cô là người Việt 100%. Faye Miah cho biết, bố mẹ cô đều là người Việt Nam, hot girl này còn ba cậu em trai và hiện cả gia đình vẫn đang sống ở TP HCM. Miah từng giúp đỡ không ít người gặp vấn đề về ngôn ngữ khắc phục được trở ngại của họ. Sở hữu lợi thế hình thể, Miah tự tin theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ nhưng ở mức độ vừa phải, không phản cảm. Trong bài phỏng vấn gần đây, chân dài 9X chia sẻ lý do không muốn bước chân vào showbiz dù mùa hè vừa qua có cơ hội được mời tham gia chương trình truyền hình thực tế The Bachelor. Đây là phiên bản Mỹ của show "Anh chàng độc thân" ở Việt Nam từng phát sóng mùa đầu tiên vào năm ngoái. Theo chia sẻ của Miah, cô đã từ chối lời tham gia show The Bachelor vào hè vừa qua (tức mùa thứ 24, hiện đang được ghi hình). Nhân vật chính của mùa giải lần này là Peter Weber - một nhân vật truyền hình thực tế đồng thời cũng là phi công của hãng Delta Air Lines. Hot girl người Việt cho biết, cô từ chối tham gia show hẹn hò vì được nhà sản xuất phân vai làm kẻ thứ ba tranh giành tình yêu với cô gái khác để tăng thêm kịch tính. Miah nêu quan điểm, nếu là phim ảnh cô đồng ý nhưng do đây là show thực tế, khán giả sẽ đánh giá con người của cô ở ngoài đời.

