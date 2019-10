Nữ sinh Việt đang đi học bất ngờ được ví với sao điện ảnh

Sở hữu gương mặt đáng yêu và thần thái như idol Kpop, cô nàng nữ sinh Việt - bất ngờ nổi tiếng khi được nhiều người gọi là chị em song sinh của nữ thần sắc đẹp Hàn Quốc Nancy.Phạm Huỳnh Thư Dù cười hay không cười, với đôi mắt to tròn, mái tóc nhuộm vàng cùng với sống mũi cao nét nào ra nét đó, Huỳnh Thư chẳng khác gì một Nancy bản Việt. Từng chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học và cơ duyên đến với nghệ thuật của mình, Huỳnh Thư cho biết rằng cha mẹ mình đều là công chức nhà nước nên từ nhỏ cô đã được giáo dục và sớm tiếp cận với ngành này nên quyết định theo ngành Luật. Tuy nhiên, bản thân nữ sinh 9X cũng rất đam mê nghệ thuật. Nữ sinh Hồng Hạnh được cư dân mạng ưu ái với tên gọi thân thương là "Kim So Huyn Việt Nam". Trước khi nổi tiếng với biệt danh "Kim So Huyn Việt Nam", Hồng Hạnh còn được biết đến như là hot girl IT khoa công nghệ thông tin trường Đại học Công nghiệp thực phẩm, TP HCM. Riêng trang cá nhân của Hồng Hạnh đã thu hút hơn 65 nghìn lượt theo dõi, đặc biệt nữ sinh này còn là hot girl hiếm hoi khi có dấu tick xanh nhờ vào ngoại hình xinh xắn và độ hot của mình trong thời gian qua. Võ xuân Châu Thư là nữ sinh 9x đang theo học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, ĐH Hoa Sen, TP HCM. Sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng, Châu Thư có lẽ là một trong số ít những cô gái Việt bị nhầm là hotgirl Trung Quốc. Thậm chí trên mạng xã hội, Châu Thư còn có trên 32.000 lượt theo dõi thì trong số đó hơn một nửa là các fan hâm mộ đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trịnh Thị Ái Phi sinh năm 2000 quê ở Kon Tum hiện đang sinh sống và học tập tại TP HCM. Xuất hiện trên một số fanpage về trai xinh gái đẹp, CĐM nhiều người vẫn biết tới cô nàng bởi nhan sắc có phần giống với thiên thần tỷ tỷ của màn ảnh Hoa ngữ là Lưu Diệc Phi. Đặc biệt, Ái Phi không phải là nhân vật mới nổi, khi trong bảng thành tích thi nhan sắc của mình, nữ sinh 10X này từng là Hoa khôi Đại học Tôn Đức Thắng 2019, Miss Phong cách 2019, Á khôi Duyên dáng Tết Sinh viên 2019... Không chỉ xinh đẹp giống ngôi sao đình đám xứ Trung, trước đó Ái Phi còn có thành tích học tập tốt khi 12 năm liền đạt học sinh giỏi, từng tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm lớp 11, Ái Phi từng đạt giải 3 Olympic Vật lý toàn quốc.

