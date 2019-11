Mê mẩn nhan sắc của dàn hot girl Kon Tum gây sốt mạng

Ái Phi tên đầy đủ là Trịnh Thị Ái Phi (sinh năm 2000). Ngay từ khi vào học chuyên ngành Luật, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, hot girl Kon Tum này đã được nhiều người chú ý nhờ có ngoại hình nổi trội. Nhờ lợi thế chiều cao 1m67 và vóc dang cân đối, Ái Phi từng đạt danh hiệu Hoa khôi Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2019, Giải Á khôi 2 tại cuộc thi Duyên dáng Tết sinh viên 2019. Có ngoại hình xinh đẹp được so sánh giống Lưu Diệc Phi - nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, Ái Phi hoàn toàn có thể trở thành diễn viên hay người của công chúng nhưng hot girl 10X Kon Tum quyết định đăng ký vào ngành luật. Nữ sinh cảm thấy bản thân cũng là người nghiêm khắc, sẽ phù hợp để trở thành một luật sư. Ái Phi chia sẻ: "Em mơ ước muốn thành công trong các lĩnh vực có liên quan đến ngành luật hoặc doanh nhân, nhưng vẫn hi vọng có thể theo đuổi đam mê nghệ thuật."Nguyễn Nhị Lan Nhi (sinh năm 1998) hiện là sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM. Bên cạnh việc học ở trường, Lan Nhi làm là MC, BTV cho nhiều kênh truyền hình như HTV, An ninh TV, Đồng Tháp 1, Đồng Tháp 2. Gần đây nhất, cô nàng quê Kon Tum trở thành quán quân Gương mặt Truyền hình - The TVFace 2018. Khi còn là sinh viên trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Kon Tum, Lan Nhi từng giành giải ba học sinh giỏi Văn quốc gia năm 2016, huy chương vàng Olympic môn Văn năm 2014, huy chương bạc Olympic môn Văn năm 2015. Đặng Lê Quỳnh Giang hiện là sinh viên lớp K5E, khoá 5, Đại học Kiểm sát Hà Nội. Với niềm đam mê ngành luật, Giang đã chọn ngôi trường này làm nơi theo học. Gái xinh đến từ Kon Tum đã lọt vào top 20 cuộc thi Charm of Law - Duyên dáng Sinh viên Đại học Luật 2018 và để lại ấn tượng lớn đối với khán giả khi nhận được lượt bình chọn áp đảo từ dân mạng trên fanpage cuộc thi. Sở hữu chiều cao 1,70 m và vóc dáng được nhiều dân mạng khen ngợi, Quỳnh Giang nói cô không dám nhận mình là hot girl. Nữ sinh cũng chưa từng làm mẫu ảnh hay những công việc đòi hỏi ngoại hình. Trước mắt, 9X muốn hoàn thành tốt việc học ở trường. Kon Tum - Nhìn Từ Trên Cao (Flycam) - Nguồn: Youtube

