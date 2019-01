Nữ sinh 10X gây sốt vì màn dậy thì không thể thành công hơn

Thời gian qua, cụm từ "dậy thì thành công" khá phổ biến trên MXH, nhiều bạn trẻ khi bé đen nhẻm, còi cọc nhưng khi lớn lên lại hoàn toàn lột xác để biến thành những anh chàng, cô nàng xinh đẹp. Mới đây, nữ sinh 10X Đà Lạt có tên Thảo Liên cũng là hiện tượng như vậy. Tên đầy đủ của nữ sinh Đà Lạt vừa có màn dậy thì thành công đó là Hoàng Diệu Thảo Liên (sinh năm 2001), hiện cô nàng đang theo học tại trường THPT Bùi Thị Xuân - TP Đà Lạt. Hồi bé, cô bạn này từng sở hữu ngoại hình đen nhẻm, gầy gò. Mãi đến khi bước vào cấp 3, nhờ biết chăm sóc, sửa soạn hơn cho bản thân, ngoại hình của Thảo Liên đã có nhiều sự thay đổi. Chia sẻ về bản thân mình, Thảo Liên cho biết rằng hồi ấy cô bạn này gầy và đen. Một phần do biếng ăn, phần khác do hiếu động nên chạy nhảy suốt ngày. Lớn lên thì nữ tính hơn, biết theo đuổi phong cách thời trang phù hợp, nhiều bạn bè hay đùa là dậy thì thành công. Để có sự thay đổi như ngày nay, Thảo Liên đã niềng răng, trị mụn và không nuôi tóc mái nữa để chọn kiểu tóc dài trông nữ tính hơn. Bên cạnh việc học ở trường, Thảo Liên còn là người mẫu ảnh và khá đắt show chụp mỗi của các nhiếp ảnh gia tại Đà Lạt. Việc làm mẫu ảnh đến với Thảo Liên cũng khá tình cờ, khi một số clip dễ thương của cô được nhiều người chia sẻ trên mạng. Bước chân vào nghề người mẫu ảnh, Thảo Liên chẳng khác gì tờ giấy trắng nhưng cô nàng này đã tự mày mò, học hỏi cách diễn xuất trước ống kính. Một điều khá thú vị, ngoài sở thích làm mẫu ảnh, Thảo Liên còn dành thời gian nghiên cứu và cho ra đời nhiều mẫu thiết kế thời trang do bản thân tự lên ý tưởng và thực hiện. Đam mê với mẫu ảnh chiếm 1 thì sở thích với hội họa chiếm 10. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thảo Liên mơ ước được trở thành sinh viên của trường ĐH Kiến trúc.

