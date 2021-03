Nữ sinh 10X đã xinh lại còn có tài, chuẩn mẫu vợ tương lai

Phan Hoàng Bảo Ngọc là nữ sinh 10x gây chú ý trên cộng đồng mạng thời gian gần đây. Được biết, Ngọc đang là học sinh lớp 12A1 trường THCS THPT Thái Bình, TPHCM. Nhờ việc xuất hiện thường xuyên trên các diễn đàn trai xinh gái đẹp nên nàng hot girl 10x nhanh chóng nhận về sự quan tâm lớn. Hiện tại, trang cá nhân của Bảo Ngọc đang sở hữu gần 20 ngàn lượt theo dõi. Bảo Ngọc sở hữu gương mặt không góc chết, nụ cười tỏa nắng và làn da trắng hồng ai nhìn cũng mê đắm. Không những thế, nữ sinh còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa, cũng như sự nỗ lực của bản thân khi học tập xa gia đình ở tuổi 17. Ngoài việc học, Bảo Ngọc còn là mẫu ảnh cho các nhãn hàng trên mạng xã hội Facebook và Instagram. Ngọc còn có khả năng tự tin tạo dáng khi đứng trước ống kính, bởi vậy mà mỗi bức ảnh của cô đều vô cùng cá tính, ấn tượng và thu về lượt like khá cao. Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng Ngọc đã có khả năng tự lập, việc làm thêm mẫu ảnh giúp cô có được thêm thu nhập cho bản thân, tuy không nhiều nhưng đủ để nữ sinh tự sắm sửa một số thứ cho riêng mình và bớt phụ thuộc vào bố mẹ. Trên nhiều diễn đàn học sinh, sinh viên Bảo Ngọc được cư dân mạng gọi biệt danh "đóa hồng" An Giang bởi nhan sắc đáng yêu, nụ cười tỏa nắng của mình.Gái xinh 2K này thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn chuyên về gái xinh và nhận về vô số lời ngợi khen có cánh bởi nhan sắc khả ái, trong trẻo. Hiện tại đang học lớp 12 nên nàng hot girl thế hệ mới này đặt nhiệm vụ học tập lên hàng đầu, trang bị kiến thức để có thể vượt qua những kỳ thi quan trọng, theo đuổi được ngôi trường đại học mơ ước. Nụ cười tươi tắn chính là "vũ khí" khiến người khác dễ có cảm mến với cô gái An Giang này. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Đọ Mặt Mộc Sao Nữ Sinh Năm 1989: MIDU, "QUỲNH BÚP BÊ" Đẹp Đến Đỉnh Cao - Nguồn: YAN News

Phan Hoàng Bảo Ngọc là nữ sinh 10x gây chú ý trên cộng đồng mạng thời gian gần đây. Được biết, Ngọc đang là học sinh lớp 12A1 trường THCS THPT Thái Bình, TPHCM. Nhờ việc xuất hiện thường xuyên trên các diễn đàn trai xinh gái đẹp nên nàng hot girl 10x nhanh chóng nhận về sự quan tâm lớn. Hiện tại, trang cá nhân của Bảo Ngọc đang sở hữu gần 20 ngàn lượt theo dõi. Bảo Ngọc sở hữu gương mặt không góc chết, nụ cười tỏa nắng và làn da trắng hồng ai nhìn cũng mê đắm. Không những thế, nữ sinh còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa, cũng như sự nỗ lực của bản thân khi học tập xa gia đình ở tuổi 17. Ngoài việc học, Bảo Ngọc còn là mẫu ảnh cho các nhãn hàng trên mạng xã hội Facebook và Instagram. Ngọc còn có khả năng tự tin tạo dáng khi đứng trước ống kính, bởi vậy mà mỗi bức ảnh của cô đều vô cùng cá tính, ấn tượng và thu về lượt like khá cao. Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng Ngọc đã có khả năng tự lập, việc làm thêm mẫu ảnh giúp cô có được thêm thu nhập cho bản thân, tuy không nhiều nhưng đủ để nữ sinh tự sắm sửa một số thứ cho riêng mình và bớt phụ thuộc vào bố mẹ. Trên nhiều diễn đàn học sinh, sinh viên Bảo Ngọc được cư dân mạng gọi biệt danh "đóa hồng" An Giang bởi nhan sắc đáng yêu, nụ cười tỏa nắng của mình. Gái xinh 2K này thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn chuyên về gái xinh và nhận về vô số lời ngợi khen có cánh bởi nhan sắc khả ái, trong trẻo. Hiện tại đang học lớp 12 nên nàng hot girl thế hệ mới này đặt nhiệm vụ học tập lên hàng đầu, trang bị kiến thức để có thể vượt qua những kỳ thi quan trọng, theo đuổi được ngôi trường đại học mơ ước. Nụ cười tươi tắn chính là "vũ khí" khiến người khác dễ có cảm mến với cô gái An Giang này. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Đọ Mặt Mộc Sao Nữ Sinh Năm 1989: MIDU, "QUỲNH BÚP BÊ" Đẹp Đến Đỉnh Cao - Nguồn: YAN News