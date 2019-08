Nữ phi công gốc Việt đầu tiên và ước mơ một mình bay vòng quanh thế giới

Nguyễn Anh Thu vừa trở thành một nữ phi công nữ gốc Việt đầu tiên bay vòng quanh thế giới sẽ là nguồn cảm hứng cho các thế hệ phi công nữ tiếp theo. Chị Nguyễn Anh Thu hiện là một phi công máy bay vận tải và đồng thời là một giảng viên tại trường dạy bay Aero Ventures tại bang Atlanta, Mỹ. Thông qua việc đi vòng quanh thế giới, cô Anh Thu dự định sẽ thúc đẩy giáo dục về ngành hàng không cho tất cả phụ nữ trẻ trên khắp thế giới thông qua tổ chức phi lợi nhuận có tên Women in Aerospace and Aviation của mình. Lớn lên trong nghèo khó ở một ngôi làng hẻo lánh ở Tuy Hòa, Phú Yên, chị Anh Thu hiểu được những trở ngại to lớn đối với phụ nữ có ít phương tiện và cơ hội học tập để theo đuổi giấc mơ trở thành nữ phi công. Từ khi đến Mỹ vào năm 12 tuổi và theo học tại 1 trường do quỹ UNICEF xây dựng. Nhờ chăm chỉ và kiên trì, nữ phi công gốc Việt đã vượt qua nhiều rào cản ngôn ngữ và những khó khăn trong học tập ở nước ngoài đối với một người di cư đến Mỹ. Chị Anh Thu đã giành được chứng chỉ phi công vận tải dân dụng. Bên cạnh đó, nữ phi công này cũng tốt nghiệp trung học với tư cách thủ khoa và đậu vào top 10 sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Purdue với bằng danh dự. Tuy vậy chị Anh Thu cũng từng gặp không ít khó khăn trước khi có được tấm bằng phi công cho riêng mình. Năm 2017, Anh Thu đã trở thành giảng viên của trường đào tạo phi công AOPA tại bang Maryland, Mỹ. Hiện tại, cô còn tham dự khóa học để lấy bằng Tiến sĩ ngành hàng không vũ trụ tại Đại học công nghệ Georgia. Anh Thu cho biết sẽ cố gắng để gia tăng số lượng phi công nữ trên các chuyến bay thương mại khi các phi công nữ chỉ chiếm 6% trong tổng số phi công trên thế giới.

