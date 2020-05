Nữ nha sĩ U50 bị nhầm là chị em với con gái vì điều này

Lee Su Jin là nữ nha sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô dù đã bước sang tuổi 52 nhưng khiến nhiều người bất ngờ vì gương mặt trẻ trung vóc dáng thon gọn, đáng mơ ước. Nữ nha sĩ Lee Su Jin từng trở thành chủ đề hot trên các trang mạng. Cô còn được cộng đồng mạng mệnh danh là "người đẹp không tuổi" Không chỉ nổi tiếng trên MXH với 130.000 theo dõi, nữ nha sĩ Hàn Quốc Lee Su Jin còn từng xuất hiện trên hàng loạt chương trình như Same Bed, Different Dreams (SBS), The Emancipated People (MBC) nổi tiếng tại xứ sở Kim Chi. Nữ nha sĩ Lee Su Jin từng dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân. Nhưng cô đã đăng đàn khẳng định chưa từng nghĩ và làm điều đó. Theo cô Lee, bí quyết để có được gương mặt trẻ trung khi đã ngoài 50 là luôn giữ một tinh thần lạc quan, tươi vui và quan tâm đến việc bảo vệ, chăm sóc da. Theo tìm hiểu, nữ nha sĩ xinh đẹp trên có một con gái hiện học trung học. Trong những bức ảnh chụp cùng con chia sẻ trên trang cá nhân, nữ nha sĩ Lee thường xuyên bị nhầm là chị gái của con vì ngoại hình trẻ trung và phong cách thời trang "hack tuổi" của mình. Ngoài gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, nữ nha sĩ Hàn Quốc còn được ngưỡng mộ khi sở hữu thân hình thon gọn, dáng chuẩn chữ S gợi cảm ở tuổi 52. Cũng nhờ thân hình gọn gàng và gương mặt trẻ trung, ngoài nghề nha sĩ, cô Lee còn trở thành người mẫu quảng cáo, xuất hiện trên nhiều tạp chí. Chia sẻ bí quyết giữ dáng, "người đẹp không tuổi" Lee Su Jin cho biết cô rất chú trọng chế độ ăn uống để duy trì cơ bắp và đường cong nữ tính. Ngoài ra, nữ nha sĩ còn là "tín đồ" của tập gym, yoga. Nhờ sở hữu vóc dáng gợi cảm và vòng eo nhỏ nhắn, cô Lee tự tin theo đuổi nhiều style ăn mặc khác nhau từ dễ thương cho đến cá tính, thanh lịch. Mời quý độc giả xem video: Vụ bác sĩ nghi gạ tình, hành hung nữ thực tập: Bộ Y tế vào cuộc - Nguồn: VTC14

