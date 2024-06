Nữ MC VTV xinh đẹp được cầu hôn ở tuổi 38 gây chú ý

Mới đây, nữ MC VTV là Quỳnh Chi bất ngờ khoe loạt ảnh được cầu hôn cùng với chiếc nhẫn nhỏ xinh. Cô viết ngắn gọn: "Yes I do" (tạm dịch: Em đồng ý). Ngoài thông báo quan trọng, nữ MC cũng khiến dân tình ấn tượng với nụ cười hạnh phúc khi đeo trên tay nhẫn cầu hôn. Quỳnh Chi từng đăng ảnh chồng sắp cưới vào một số dịp đặc biệt như Tết, ngày 8/3.... Tuy nhiên, cô nàng không chia sẻ nhiều về đối phương nên dân mạng vẫn đang rất tò mò về nửa kia của nữ MC. Trước đó, Quỳnh Chi cho biết bản thân yêu nhiều nhưng cũng thất bại nhiều trong tình cảm. Những trải nghiệm này khiến cô có nhiều vết thương lòng và khó mở lòng vì không tìm thấy cảm giác an toàn ở đối phương. Về mẫu bạn đời lý tưởng, MC Quỳnh Chi cho biết muốn ở cạnh người cho mình cảm giác an toàn. Nữ MC xinh đẹp cũng có nỗi lo lắng rằng đối phương có thông cảm và nhẫn nại với mình không khi ngày càng lớn tuổi, không còn được như hồi trẻ nữa. MC Quỳnh Chi có tên đầy đủ là Đặng Quỳnh Chi, sinh năm 1986. Cô là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả khi đã từng dẫn qua rất nhiều chương trình như The Remix 2017, Nhịp đập 360 độ Thể Thao, bản tin thể thao 24/7, bản tin 360 độ thể thao... Hiện tại, Quỳnh Chi đã tạm gác công việc dẫn chương trình, tập trung vào kinh doanh thương hiệu thời trang riêng. Ngoài công việc, Quỳnh Chi cũng thường chia sẻ cuộc sống hàng ngày đơn giản như đi du lịch, gặp gỡ bạn bè,... lên MXH.

