Nữ MC tự ti vì niềng răng, bị "cắt sóng" vì không ăn hình

MC Khánh An, người được vinh dự đảm nhận vai trò MC dẫn trực tiếp ngày thi đấu Mobile Legends: Bang Bang trong khuôn khổ SEA Games 31. Nữ MC Khánh An (sinh năm 2000), sinh sống tại Hà Nội. Hiện tại, cô nàng đang theo học ngành truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngoài đời, không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nữ MC Khánh An còn là chủ nhân của rất nhiều những thành tích học tập ấn tượng. Bên cạnh đó, cô bạn còn vô cùng năng động khi tham gia những hoạt động ngoại khóa ở trường, ở lớp... 4 năm đại học Khánh An luôn được nhận học bổng và bằng khen sinh viên giỏi đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhận bằng khen từ về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và trong trào thanh niên từ Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Có thể nói, Khánh An ở thời điểm hiện tại là một cô MC tài năng, luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng. Nhưng quay ngược trở về quá khứ, cô bạn sinh năm 20900 này là một cô gái nhút nhát, tự ti chỉ dám lặng lẽ đứng sau ánh đèn sân khấu nhìn hào quang của người khác. Khánh An từng mất 2 năm dài niềng răng để tìm kiếm sự tự tin cho bản thân, do đó cơ hội đến với nghề dẫn của nữ sinh trường Báo không "thuận buồm xuôi gió" giống như nhiều người. Khánh An đã "chinh chiến" ở nhiều chương trình, buổi casting... nhưng kết quả nhận lại chỉ là những lời từ chối và sự thất vọng đến từ bản thân. "Mình từng bị bỏ 10 số dẫn chương trình vì sau khi quay thấy gương mặt của mình khi lên hình không đẹp. Nếu mọi người để ý thì mình cũng chưa từng được dẫn chương trình trên sân khấu của trường Báo", Khánh An nói. Tuy nhiên, Khánh An không lấy đó là điều cản bước cô nàng chạm tay đến được với đam mê. Cô nàng luôn lạc quan nhìn về phía trước, nhìn về một tương lai tốt đẹp. Với Khánh An, tốt hơn hết là hãy luôn coi những chuyện không may xảy ra đều là chuyện đã qua, quan trọng là cách mình ứng xử với những thứ sắp xảy đến, vì quá khứ thì đâu thay đổi được, nhưng tương lai thì lại khác. Khánh An chia sẻ: "Đừng vì những hình ảnh lấp lánh ánh sáng của người khác mà thấy tự ti hay áp lực về bản thân. Bản thân mình cũng lắm chuyện không thành, những câu chuyện buồn mà ánh đèn không chiếu tới. Mình vẫn tiếp tục bước đi, dù chẳng biết bước chân ấy sẽ đưa mình đến đâu... Tương lai của bạn, và cả mình nữa sẽ không biết phải rơi nước mắt biết bao nhiêu lần, nhưng cũng sẽ có nụ cười thôi, vì cuộc sống mà khi ta không may mắn theo cách này, sẽ lại được may mắn theo cách khác", Khánh An bộc bạch.

