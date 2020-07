Nữ MC K+ được bạn trai cầu hôn bằng món quà đặc biệt

Nữ MC Thu Hoài mới đây đã đăng tải hình ảnh đẹp tay trong tay với bạn trai và chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út cùng dòng trạng thái: "A million times over, I will always choose you. YES! I do". (Tạm dịch: Cả triệu lần đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn chọn anh. Vâng! Em đồng ý). Được biết, màn cầu hôn lãng mạn này chàng CEO điển trai thực hiện khi cả hai đang ở Đà Lạt. Chưa hết, trên story Instagram, nữ MC xinh đẹp còn đăng ảnh rõ hơn lời cầu hôn của Hoàng Nam: "You will always be both, a home and a vacation to me. I love you!" (Tạm dịch: "Em luôn luôn là cả 2, một mái ấm và một khoảng bình yên dành cho anh. Anh yêu em!"). Được biết, MC Thu Hoài và bạn trai CEO đang có một giải golf ở Đà Lạt. Và chính bộ môn này là cầu nối giúp họ có được tình yêu đẹp và cái kết viên mãn như ngày hôm nay. Vào cuối năm 2019, chuyện tình yêu của cặp đôi mới được công khai. Sau đó, họ thường xuyên cho dân tình phải ghen tị bằng những khoảnh khắc tình tứ, hạnh phúc khi đăng tải lên MXH.Thu Hoài - Hoàng Nam đã khiến cả cộng đồng mạng phải phát ghen lên vì gần như họ quá hoàn hảo. Nếu như nữ MC là một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, giỏi giang thì bạn trai của đời cô cũng là 1 CEO đẹp trai, có tầm. Cặp đôi "trai tài gái sắc" đều được bạn bè, dân mạng ủng hộ nhiệt tình, họ đánh giá cả hai rất xứng đôi và không quên giục tổ chức đám cưới ngay kẻo lỡ từ rất lâu. Được biết bạn trai MC Thu Hoài từng có thời gian du học tại Mỹ, hiện giữ vị trí giám đốc điều hành một học viện golf lớn tại Hà Nội. Cả hai cũng thường xuyên đi du lịch với nhau, chụp nhiều khoảnh khắc tình tứ. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm với Hoàng Nam đến nay, Thu Hoài thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc với bạn trai. MC Thu Hoài được biết tới với vai trò MC thể thao của Đài truyền hình K+, và nổi nhất khi hình ảnh cô gắn liền với HLV Park Hang-seo trong mùa giải AFF Cup 2018. Mời quý độc giả đón xem thêm video MC Thụy Vân xem lại lần đầu mình dẫn Chuyển Động 24h - Nguồn: VTV24

